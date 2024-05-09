卸任新加坡總理但不停工　李顯龍：留任政府助黃循財團隊取得成功

新加坡總理李顯龍說，卸下總理職務後，仍會留任政府，也會繼續擔任宏茂橋集選區議員，並盡力協助候任總理黃循財和他的團隊取得成功。



下星期三（5月15日），李總理將把領導棒子交給副總理兼財政部長黃循財。

李總理星期二（7日）在社交媒體發文說，過去幾周他收到很多人致謝和鼓勵的話語，他對這些温馨感言和美好祝福表示感謝。

他寫道，許多人都說政府的各項政策改善他們的生活，並對身為新加坡人感到無比自豪。「國家建設並非易事，如果沒有你們的忠誠支持，我們這幾十年來不可能取得這麼大的成就。聽到你們許多人回饋社會，以自己的方式為社會做出貢獻，我非常感動。」

李總理也說，他收到了許多非新加坡人的留言，他們在這裏生活或工作，有的已在這裏生活多年。「我很高興你們認為這裏是一個安全、幸福的國家，在這裏你們可以找到好工作，安全地養家育兒，併為我們的經濟和社會做出貢獻。

「許多人也祝我退休愉快。我將卸下總理一職，但我不會停止工作！我將繼續留任政府，並繼續擔任宏茂橋集選區議員。我會竭盡所能幫助總理黃循財和他的團隊取得成功。」

李總理指出，新加坡總會面臨新挑戰。「但只要我們肯努力，團結一致，共同奮鬥，我相信，我們一定能讓我們的小紅點更加閃亮！」

本文獲《聯合早報》授權轉載

