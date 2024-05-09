卸任新加坡總理但不停工　李顯龍：留任政府助黃循財團隊取得成功

撰文：聯合早報
出版：更新：

新加坡總理李顯龍說，卸下總理職務後，仍會留任政府，也會繼續擔任宏茂橋集選區議員，並盡力協助候任總理黃循財和他的團隊取得成功。

下星期三（5月15日），李總理將把領導棒子交給副總理兼財政部長黃循財。

李總理星期二（7日）在社交媒體發文說，過去幾周他收到很多人致謝和鼓勵的話語，他對這些温馨感言和美好祝福表示感謝。

他寫道，許多人都說政府的各項政策改善他們的生活，並對身為新加坡人感到無比自豪。「國家建設並非易事，如果沒有你們的忠誠支持，我們這幾十年來不可能取得這麼大的成就。聽到你們許多人回饋社會，以自己的方式為社會做出貢獻，我非常感動。」

李總理也說，他收到了許多非新加坡人的留言，他們在這裏生活或工作，有的已在這裏生活多年。「我很高興你們認為這裏是一個安全、幸福的國家，在這裏你們可以找到好工作，安全地養家育兒，併為我們的經濟和社會做出貢獻。

「許多人也祝我退休愉快。我將卸下總理一職，但我不會停止工作！我將繼續留任政府，並繼續擔任宏茂橋集選區議員。我會竭盡所能幫助總理黃循財和他的團隊取得成功。」

李總理指出，新加坡總會面臨新挑戰。「但只要我們肯努力，團結一致，共同奮鬥，我相信，我們一定能讓我們的小紅點更加閃亮！」

本文獲《聯合早報》授權轉載

兩週後交棒　李顯龍卸任前重要演講：新加坡成功完全因制度優秀李顯龍將辭職 | 新加坡模式富有啟發意義卻仍存隱患李顯龍卸任新加坡總理後將擔任國務資政新加坡：總理李顯龍5月15日卸任　交棒予黃循財
李顯龍
新加坡
黃循財