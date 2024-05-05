黃循財：年輕人過早使用社交媒體　新加坡需研究保障兒童心理健康

許多國家都面對兒童和青年過早或過度使用社交媒體的趨勢，這可能對他們的心理健康造成影響。新加坡將繼續展開研究了解當中風險，探討如何為兒童加強防範措施，以更好地保障年輕一代的心理健康。



新加坡副總理兼財政部長黃循財星期六（5月4日）出席新加坡援人機構（SOS）的55周年慶慈善晚宴時指出，各大社交媒體平台已設定用戶須年滿13歲，但並非嚴格執行，也容易讓人「走漏洞」。他說，是否應該更嚴格看待年齡限制、這個年齡限制是否須要提高等問題，都是全球各地須探討的。

5月15日將出任新加坡第四任總理的黃循財也是新加坡援人機構的名譽贊助人。

他致辭時說，自2010年代開始，世界各地包括新加坡，都發現更多年輕人面對心理健康問題的趨勢。一個論述是，今日的兒童有更多屏幕時間，少了以玩樂為主的童年。自由玩樂能鍛煉兒童的想像力和社交能力等技能。然而，兒童如今更多地接觸平板電腦和手機，甚至在幼兒階段就開始。這可能對仍在發育階段的孩童構成問題，例如接觸有害內容、網絡霸凌、缺乏人與人互動的機會等。

有當地研究結果顯示，嬰兒階段的「屏幕時間」，會對認知能力的發展，以及孩童在成長過程中所須掌握的社交與情緒技能造成負面影響。這將增加出現心理問題如抑鬱症的風險。

他指出，各國都面對這樣的趨勢，須探討為兒童加強防範措施。新加坡政府已與主要科技平台合作，確保不足歲的兒童無法下載不適合他們年齡層的應用。新加坡會繼續展開研究，以更好地了解過多使用科技產品和社交媒體對兒童造成的風險，但科學未必能提供一個明確的定論，新加坡須做好準備應對。

不過，他提醒說，應對的方法不能單靠政府條例，家長也應扮演角色，為孩子使用社交媒體設限。有研究顯示，只有約半數的家長使用社交媒體服務的管控工具，來監督或限制孩子上網的時間和內容。

此外，新加坡應加強年輕人的韌性，為他們提供更好的支援。目前，新加坡有針對學生和家長的網絡安全項目、兒童使用科技的指導方針等資源，接下來會繼續加強這方面的宣導工作，尤其在學前階段。

最後，社會須繼續淡化對心理健康問題的負面印象，使有需要的人能及時上前求助。

黃循財指出，人們看待心理問題的態度已有改善，也更了解心理健康並願意公開討論。但對心理健康問題的負面印象仍存在，「我們須做得更多來建設一個能互相幫助、體諒他人感受、有安全空間的社會」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

