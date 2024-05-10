新加坡人討厭被叫「華人」？　影片網上掀熱議

一名移居新加坡的中國人5月7日上載影片稱，新加坡人特別討厭別人說他是華人，在當地引來熱議。



用戶名為TheSingaporeanSon的這名男子5月7日在社交媒體TikTok和Instagram上載一條影片，配文寫道：「新加坡華人不是華人？」

該段影片在網上引起熱議，有的網民認為新加坡華人也是華人，但也有些網民認為，國籍和族裔有別。

他在影片中說：「新加坡人特別討厭別人說他是華人。在我剛來到新加坡的時候，認為新加坡人跟我們同祖同宗，我就隨口說了一句：『哎呀！咱們不都是同胞嘛。』沒想到新加坡人馬上就臉黑了，誰跟你是同胞啊，我是新加坡人，不是華人。」

他聽到這番話後愣了一下，之後再也沒有說過類似「同胞」的話。

「因為他們不喜歡別人叫他是華人、華裔，而是喜歡別人說他是新加坡人。隨着時間的推移，可能他們已經完全失去了對中國文化的認同感了，更忘了自己的根到底在哪兒。」

影片發布後在網上掀起熱議，點閱率已達到14.2萬人次，更有多達1642條留言。多數網民都不認同這名男子的看法，表示國籍和族裔有所差別，新加坡華人都認同自己的種族是華人。

一名網民寫道：「不太對。新加坡華人認同自己是華人。只是討厭別人認為自己來自中國。」