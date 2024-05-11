泰國曼谷「世界最肥猴子」疾病纏身早逝　飼主遊客狂餵曾飆至19kg

泰國曼谷有一隻號稱「世界上最肥猴子」的6歲獼猴哥斯拉（Godzilla），長期養，憑藉胖嘟在網路上爆紅。許多粉絲會專程買東西餵牠，結果牠因為吃了太多垃圾食物，罹患多種疾病，年僅6歲生命便走到盡頭，較同類早死。這類猴子在有人豢養的情況下，正常可活至37歲。



據英國《每日郵報》5月9日稱，哥斯拉過去由飼主Manop Emsan照顧時，他們一家都非常縱容牠，甚麼都給牠吃，導致哥斯拉吃了一堆含糖的垃圾食物。

後來飼主去街市工作時也帶着牠，用牠招徠遊客。人們看到哥斯拉可愛，也不停餵飼牠，通常是朱古力以及含糖飲料等垃圾食物，導致牠癡肥。

報道指，牠最肥時曾重達19公斤，幾乎是正常健康獼猴的1倍重。

泰國野生動物部門官員2021年曾強制安排哥斯拉至一處動物機構的「減肥營」，被迫改吃的減肥餐。

不幸的是，哥斯拉早已病入膏肓。獸醫Supasek Sarachitti表示，牠因為體重問題，罹患糖尿病、甲狀腺疾病和庫欣氏症候群，而且有心臟病發作的風險。

哥斯拉最終2024年5月6日在主人的懷裏，握着主人的手安詳離世。牠的遺體隨後被火化，骨灰由主人帶回家。

管理野生動物的官員批評，是主人的「善意」殺死哥斯拉，不但縱容牠吃垃圾食品，甚至為吸引遊客而故意犧牲牠的健康。

【延伸閱讀】泰國海灘旅遊 5歲童遭群猴攻擊 勇父「1打10」負傷救愛子（點圖放大瀏覽）：

+ 19

【延伸閱讀】土耳其家庭5人從小「四腳爬爬」如猿猴行走 引發學術界論戰（點圖放大瀏覽）：