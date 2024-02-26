潑猴襲馬來西亞女　人猴大戰扭作一團　途人伸援召警助脫險

馬來西亞一名巫裔女子在彭亨州雲頂高原遭猴子襲擊，一度與之倒地且無法起身，與牠扭作一團。幸好一個駕車路過的華裔家庭出手相助，幫她脫險。華裔家庭後來將當天的車cam片公開，提醒人們經過那邊附近不要隨意下車。



馬媒25日引述好心的華裔網民稱，事發前巫裔女子在雲頂下山路段下車洗手，突然被一隻猴子襲擊。華裔網民之後在社交媒體發布影片說：「當我們停車時，她就狂拍打我們車窗要上車。」車主隨即開門讓她進來。

她說，她與家人協助那名巫裔女子，直至警察到場用工具把猴子趕走，這一幕才真正結束。她稱她和子女都被嚇到，稱情況真的很驚險。

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網民發文後引起其他人關注，標註朋友及家人以提醒他們小心。也有網民留言稱，那些猴子不會怕人，需用一些工具才能趕走牠們。

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