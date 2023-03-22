泰國海灘旅遊　5歲童遭群猴攻擊 　勇父「1打10」負傷救出愛子

澳洲38歲男網紅萊利（Riley Whitelum）近來全家人到泰國旅遊，沒想到大家開心在海灘玩耍時，5歲兒子突然遭當地猴群攻擊，他為了救兒立即挺身1打10，緊急把年幼孩子抱走，也在混亂中被咬傷，然而猴群還不肯輕易離去。



男子萊利與29歲妻子埃萊娜（Elayna Carausu）近來帶著2名5歲與1歲兒子，到泰國披披群島（Ko Phi Phi）度假，遭到當地10多隻猴子攻擊。

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影片中可看到，猴群不但試圖打開萊利的包包，還突然撲向他與5歲兒子達爾文（Darwin），畫面看起來十分驚險。

萊利眼見猴群有可能對兒子不利，立即把人抱在懷中，結果他也被猴子抓傷，後來他想去把包包拿走，然而猴群卻包圍著他，他只好揮拳防衛，才終於把凶狠的猴群趕走。

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萊利雖然成功把包包搶回來，可是事發當時附近居然沒有任何人幫忙，旁人的冷漠讓他有點沮喪。

他後來已到醫院注射狂犬疫苗，由於傷勢嚴重需要施打10針，坦承如果當初知道當地常發生猴群攻擊觀光客事件，絕對不會帶孩子去那旅遊。

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