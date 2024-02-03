3千潑猴佔領泰國華府里　闖空門又搶食　居民如囚徒無奈決定走人

泰國城市華府里（Lopburi）是知名「猴城」，過去吸引大批遊客到當地欣賞野生獼猴。現在該城市已被逾3千隻猴子軍團佔領，猴群入侵建築物、搶奪食物與物品。部分商店與企業不堪其擾，被迫關閉或搬遷。當地居民也叫苦連天，感嘆「我們住在籠子裏」。



《太陽報》報道，受到野生獼猴猖獗影響，許多華府里居民被迫搬家，或是用重重圍欄保護家園，不受猴子軍團侵襲。由於搶地盤的猴群佔領華府里部分地區，當地政府只能在全市設立多個禁區。當地居民眾庫希拉（Kuljira Taechawattanawanna）向法新社透露「我們住在籠子裏，猴子自由地待在外頭」。她家中的露台被迫蓋上屋頂，防止猴子闖入家中尋找食物。

華府里猴子肆虐市面狀況：（按圖了解）

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報道指出，新冠感染傳播前，猴子與人在這座城市和平共處。遊客為了觀賞猴子造訪，並買香蕉等食物餵食牠們。但受到疫情封城影響，遊客突然消失，猴群只能尋找新的食物來源。當地攤販透露，猴子在疫情後變得更飢餓、更兇猛，甚麼都搶。當地獸醫指出，猴子已經習慣人類餵食，遊客離開後，猴群為了生存，只能與人爭奪食物。牠們侵入建築物，許多人只能選擇離開家園。

當地市民最初為了抑制猴群行動，試圖提供牠們糖果、汽水等垃圾食物，但這計劃卻產生反效果，猴子變得更亢奮。國家公園相關部門員工卡姆塔提姆（Suttipong Kamtaptim）表示，含糖食物刺激猴子繁殖更多後代。

猴子現在在華府里無所不在。牠們在屋頂上隨時準備襲擊、甚至還到公路上搶劫行駛中的車輛。泰國國家公園部現在啟動一項絕育計劃，希望能抑制猴群數量。當地政府2020年曾用水果將上百隻猴子引誘到籠子中，進行結紮手術。這項計劃當時很成功，每天能抓到約5百隻猴子，現在已經失去效用。

卡姆塔提姆透露，猴群早就已經記住他們的臉，有些猴群首領還會阻止猴子進入籠內。現在光是要抓到20隻猴子，就已經是項挑戰。

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