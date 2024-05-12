美媒：美國擬供敏感哈馬斯情報　換以軍不入侵拉法

美媒5月11日引述4位消息人士稱，拜登政府正積極阻止以色列對拉法（Rafah）的全面入侵。如以方願意暫緩行動，華府將向以色列提供包含敏感情報的重要支援，協助以軍查出哈馬斯領導人的具體位置，並找到組織隱藏的地下隧道。



《華盛頓郵報》11日引述不具名的美國官員私下表示，美方願提供數千個庇護設施，讓以色列能夠建造帳篷城市，並協助建造食品、水和藥品的運輸系統，讓那些從拉法撤離的巴勒斯坦人能有一個臨時的、適宜居住的地方。

拜登總統和他的高級幕僚在過去數週一直向以色列提出上述的建議，希望能說服以方在拉法進行更節制以及具針對性的軍事行動。

以巴衝突：圖為2024年5月6日，以色列進行襲擊後，加沙地帶南部拉法地區一處冒出濃煙。（Reuters）

以色列堅持開進加沙拉法以清剿哈馬斯分子，在埃及開羅舉行的新一輪談判無果而終後，內塔尼亞胡政府重申將出兵拉法。美國一直勸籲以色列臨崖勒馬，避免造成嚴重的人道災難，面臨更嚴重的外交後果。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）在5月上旬稱，美國希望協助以色列找出哈馬斯領袖，形容這是比出兵拉法更好的代替方案，重申華府認為，與其發起地面軍事行動，以色列應該有更好方法搜捕加沙內的哈馬斯成員。