俄羅斯衛國戰爭勝利日紅場閱兵　普京：敬重中國人民抗日勇氣

俄羅斯5月9日迎來衛國戰爭勝利日，舉行紅場閱兵儀式。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）發表講話時談及中國人民。



普京9日在紅場舉行的閱兵儀式上發表講話，向俄羅斯民眾祝賀勝利日。普京表示，俄羅斯的戰略部隊始終處於戰備狀態，俄羅斯將盡一切努力避免全球對抗，但俄羅斯不會讓任何人威脅它。他稱讚特別軍事行動的所有參與者是英雄，稱整個俄羅斯與他們同在。

他還說：「我們敬重所有反希特拉聯盟士兵、抵抗運動參與者、地下組織戰士、游擊隊員的勇氣，以及中國人民為反抗侵略和日本軍國主義而爭取獨立的勇氣。」

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根據俄衛網，勝利日是現代俄羅斯最重要的節日之一，為紀念在偉大的衛國戰爭期間與納粹侵略者英勇作戰的蘇聯士兵，俄羅斯每年都會在莫斯科紅場舉行盛大的勝利日閱兵式。

按照傳統，勝利日閱兵會在5月9日上午舉行。2024年，閱兵在莫斯科時間上午10時（香港時間下午3時）開始，持續約1個小時。

根據俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）宣布，2024年，白羅斯、吉爾吉斯、哈薩克、塔吉克、土庫曼、老撾、幾內亞比紹和古巴8個國家的領導人將出席莫斯科的閱兵式。