路透社：美台海軍4月西太平洋低調聯合軍演

英國媒體報道，美國與台灣4月在西太平洋低調開展聯合海軍軍事演訓。



路透社星期二（5月14日）引述四名知情人士報道，在中國大陸軍事威脅日益加劇的背景下，美台海軍上月在西太平洋開展未正式公開的聯合軍演。由於事態敏感，知情人士要求匿名。

北京近年幾乎每天派遣軍機飛越台灣防空識別區，並在台灣周邊海域進行軍演。華盛頓和台北因此擴大軍事合作因應大陸威脅。由於大陸反對華盛頓與台北有任何軍事接觸，包括互訪和訓練在內的美台軍事舉動都低調進行，經常不正式確認相關活動。

其中一名知情人士稱，美台海軍上述聯合軍演出動多種艦艇。另一知情人士說，聯合軍演以「海上的不期而遇」（unplanned sea encounters）的形式進行，指美台兩軍在海上不期而遇，「就像是我到餐廳吃飯，碰巧你也在場，感覺如同我只是與另一人同桌」。

該知情人士也說，美台兩軍合計派出六艘船艦，當中包括護衛艦和補給與支援船隻，參與數天的軍演，主要執行溝通、補充燃料和提供補給等基本任務。

台灣海軍發聲明回應路透社詢問時說，為應處海上各種不確定性狀況，減少相互干擾，台軍配合美方所推動的海上不期而遇行動準則（Code for Unplanned Encounters at Sea）。台海軍經常與他國艦艇通聯，並視狀況實施對遇操演。

本文獲《聯合早報》授權轉載

