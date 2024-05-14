特朗普5關鍵州領先　年輕人和非白人選民不滿拜登

《紐約時報》和西恩納學院（Siena College）的一組新民調，包括《費城詢問報》的民調顯示，美國年輕選民和非白人選民對經濟和加沙地帶戰爭的不滿，導致總統拜登的支持率下滑。



《紐約時報》報道，根據這組新民調結果，共和黨的特朗普在五個關鍵戰場州領先於民主黨的拜登，原因是年輕人、非洲裔和西班牙裔選民渴望改變，並對經濟與加沙戰爭不滿，可能動搖拜登民主黨聯盟的支持率。

《紐約時報》、西恩納學院和《費城問詢報》的調查發現，在六個關鍵州中的五州，包括密歇根州、亞利桑那州、內華達州、佐治亞州、賓夕法尼亞州，支持特朗普的登記選民超越了拜登。

拜登只在一個關鍵州——威斯康星州——領先。

調查結果揭示了美國人對國家現狀的普遍不滿，並對拜登大幅改善民生的能力表示嚴重質疑。大部分選民仍然希望一切能夠恢復常態，這是拜登在上次競選中所做的承諾，但戰場州的選民仍然特別焦慮、不安和渴望變革。

近70%的選民說，美國的政治和經濟體系需要重大變革，甚至徹底推翻。

只有13%的拜登支持者相信拜登能在第二個任期內為美國帶來重大改變，即使是許多不喜歡特朗普的人也無奈承認，拜登在第二個任期的表現也是無法令人滿意的。