普京明日訪華　克宮：俄中首腦將簽多份雙邊文件

應國家主席習近平邀請，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）5月16日至17日對中國進行國事訪問。克里姆林宮表示，兩國首腦會面後將簽署聯合聲明。



俄衛網5月14日引述俄羅斯總統國際事務助理烏沙科夫（Yuri Ukhakov）向記者表示，針對俄羅斯總統普京訪華，準備了包括商業文件在內的大量雙邊文件。

烏沙科夫表示：「兩國領導人在場時，計劃共簽署11份政府間文件，但針對此次訪問，還準備了包括商業文件在內的大量其他協議和文件，這些文件將在兩國領導人不在場的情況下簽署。」

兩國領導人計劃在兩國建交75週年之際簽署俄中關於深化全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明。

烏沙科夫說：「今年是俄中建交75週年，在此之際，將通過一份多達30餘頁的詳細文件。它將凸顯我們雙邊關係的特殊性，並對進一步發展各領域雙邊關係的措施加以說明。」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2024年5月14日在莫斯科主持與新政府官員的會議。（Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Kremlin via REUTERS）

此外，烏沙科夫表示，俄羅斯總統將出席第八屆俄中博覽會開幕式，期間將簽署地區間協議。

烏沙科夫表示，普京與習近平在北京會晤期間將討論烏克蘭、中東和亞洲地區局勢。

烏沙科夫就訪華會談議程說：「將討論歐亞經濟共同體與中國『一帶一路』倡議的一體化進程對接問題、烏克蘭局勢以及中東、中亞和東北亞局勢。」

中國外交部發言人汪文斌5月14日在例行記者會說，應習近平主席邀請，俄羅斯總統普京5月16日至17日對華進行開啟新任期后的首次國事訪問。訪問期間，習近平主席將同普京總統就中俄建交75周年背景下雙邊關系、各領域合作以及共同關心的國際地區問題交換意見。中方會及時發布此訪有關具體情況。