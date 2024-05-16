習近平與普京會後將聯袂會見記者　發表講話與聯合聲明

中國國家主席習近平5月16日上午北京人民大會堂東門外廣場舉行儀式，歡迎俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）訪問中國。兩人之後進行小範圍及大範圍會談。普京在會面中表示莫斯科和北京累積務實合作的「堅實輜重」。他又說俄中合作不針對任何人。普京說，俄中合作是世界的穩定因素。



習近平表示，中俄關係穩定發展，不僅符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於地區乃至世界的和平、穩定、繁榮。

習近平稱普京為「尊敬的普京總統」、「我的老朋友」，歡迎他來華進行國事訪問。不久前，他宣誓就任新一屆俄羅斯總統，正式開啟第五個總統任期。習近平向普京和俄羅斯人民再次表示衷心祝賀。相信在他的帶領下，俄羅斯國家發展建設一定能夠取得新的更大成就。

慶祝中俄建交75周年是貫穿今年兩國關係發展的主線。中俄關係已經走過四分之三個世紀，歷經風雨，歷久彌堅，經受住了國際風雲變幻的考驗，樹立了大國、鄰國相互尊重、坦誠相待、和睦相處、互利共贏的典範。這些年來，習近平同普京後會面40多次，保持着密切溝通，為確保中俄關係健康穩定順利發展作出戰略引領。今天的中俄關係來之不易，值得雙方倍加珍惜和呵護。

中俄關係穩定發展，不僅符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於地區乃至世界的和平、穩定、繁榮。新徵程上，中方願始終同俄方做彼此信賴的好鄰居、好朋友、好夥伴，不斷鞏固兩國人民世代友好，共同實現各自國家發展振興，攜手維護世界公平正義。

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這是普京今次亦是他連任後的首訪中國。16日上午，他乘車抵達人民大會堂，並將在那裏與中國國家主席習近平進行會談。中方在人民大會堂東門外廣場為俄總統舉行歡迎儀式。

中國國務委員諶貽琴到場接機，現場鋪有紅地氈並有儀仗隊禮兵等列陣歡迎。

普京抵達人民大會堂時，北京的小學生們手捧鮮花和中俄兩國國旗迎接他。

除了儀仗隊和管弦樂隊外，還有幾十名小學生參加了歡迎儀式。他們是來自北京史家衚衕小學的小學生和來自俄羅斯駐華大使館學校的俄羅斯兒童。

孩子們手捧鮮花和兩國國旗。他們用中文向普京總統和俄羅斯代表團問好，孩子們高喊：「熱烈歡迎。」

北京史家衚衕小學的學生們除了學習基礎學科外，還學習衛星通信、電路設計和無人機控制的基礎知識。去年11月，由俄羅斯國家杜馬主席沃洛金（Vyacheslav Volodin）率領的俄羅斯國家杜馬代表團在訪華時曾參觀過這所學校。