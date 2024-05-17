美媒：普京訪華後或將訪朝鮮　分析指或討論武器交易等問題

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）5月16日起對中國進行國事訪問，有分析認為，普京訪華行程結束後，可能會「閃電式」訪問朝鮮，備受關注。



日本廣島大學客座教授、《朝日新聞》外交資深記者牧野愛博16日接受亞洲電台訪問時預測：「普京有可能在（訪華後的）17日至18日訪問朝鮮。」

他說，金正恩近期加速生產各種武器，可能是考慮與俄羅斯進行交易。若普京訪朝，不排除視察東倉里衛星發射設施。

朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩2024年5月10日瞭解技術更新迭代的240毫米火箭炮武器系統後，觀看了家軍工企業生產的可控火箭炮彈試射。（KCNA via REUTERS）

美國《華盛頓郵報》在普京訪華報道也預測，普京會利用此次亞洲之行履行訪問朝鮮的承諾。

知情的外交人士也向韓國《朝鮮日報》說：「普京訪朝的必要條件已成熟。看朝鮮是否接受緊隨中國之後的訪問。」

普京2000年7月首次訪問朝鮮，他那次出國也是為了參加在日本沖繩舉行的八國峰會。

朝俄軍火交易密切往來升溫

2022年俄烏衝突開始，在這場戰爭長期化後，莫斯科從朝鮮進口飛彈，朝鮮從俄羅斯獲得洲際彈道導彈等相關技術。

朝中社2024年3月19日報道，朝鮮領袖金正恩18日指導西部地區炮兵部隊進行超大型火箭炮射擊訓練。（Reuters）

美國戰略與國際問題研究中心2月發布報告稱，從2023年8月開始，朝鮮和俄羅斯為運送炮彈等武器至少往來25次，朝鮮向俄羅斯支援了250萬發以上的炮彈和彈藥等。

外交界認為，俄羅斯作為聯合國安理會常任理事國，破例反對延長對朝制裁委員會下屬的「專家小組」的任期；俄羅斯向朝鮮供應的精鍊石油超出安理會制裁規定的上限；普京向金正恩贈送俄羅斯產最高級轎車等，各方有必要關注俄羅斯無視對朝制裁決議的舉動。

韓國輿論認為，金正恩可能期待從普京那裏收到「大禮物」，包括讓金正恩向俄羅斯派遣朝鮮勞工、擴大朝俄貿易和旅遊事業等。

不過，韓國梨花女子大學教授朴元坤指出，今年1月朝鮮外長崔善姬訪俄之後，沒聽說過朝鮮或俄羅斯高層為協調普京訪朝互訪的事。而且，如果普京訪朝在即，平壤市內可能會舉行大規模群眾集會或其他準備動向，但目前還沒接到相關消息。

韓國統一研究院資深研究委員洪珉說：「朝鮮執意向外界公開武器生產計劃，因為朝鮮想向俄羅斯展示武器生產能力。若普京這次不立即訪問朝鮮，但正如去年9月朝俄首腦會談中承諾訪問平壤一樣，預計今年內將訪問朝鮮，討論武器交易等問題。」

另外，越南官方媒體《今日越南》16日報道，俄羅斯駐越南大使別茲傑特克科（Gennady Bezdetko）15日說，「普京總統不久後將訪問越南，但目前不能發表具體日期」，因此，有分析認為，普京訪華行程結束後，或會訪問越南。

本文獲《聯合早報》授權轉載

