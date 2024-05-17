微軟欲把中國AI團隊遷海外？公司稱小部份員工可選「駐外遊牧」

微軟（Microsoft）中國據報將數百名從事人工智能（AI）相關業務的員工遷至海外後，美國科技巨頭微軟回應稱，公司有一小部份員工得到可以選擇國際輪崗（編按：意指外派到國際不同地區崗位輪換）的機會，員工可以選擇接受輪崗，或者繼續留在現在的崗位工作。



《華爾街日報》星期四（5月16日）報道，微軟詢問約700至800名從事人工智能相關業務的中國區員工是否願意遷移至其他地區工作，目的地包括美國、澳洲、愛爾蘭等國家。公司將負責親屬簽證問題，員工需要在6月7日前給出答覆。

綜合路透社和澎湃新聞報道，微軟就此事回應稱，公司有一小部份員工得到可以選擇國際輪崗的機會，員工可以選擇接受輪崗，或者繼續在現在的崗位工作。微軟並沒有說明多少員工得到了這一機會。

圖為微軟在澳洲悉尼的專門店，攝於2021年10月（Getty）

微軟稱，在營運管理全球業務的過程中，一直有向員工提供內部輪崗機會的機制，並表示公司將繼續致力於中國市場，同時在中國和其他市場開展業務。

微軟此舉正值美國政府對中國電動車、鋰電池和半導體等進口貨品加徵關稅、中美關係急劇惡化之際。

路透社早前報道，美國商務部正在考慮推動一項新的監管措施，限制專有或閉源人工智能模型的出口，這些模型的軟件和數據都是保密的。

本文獲《聯合早報》授權轉載

