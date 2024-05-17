美國19歲男病發誤撥911　竟遭登門警連開4槍擊斃

美國紐約皇后區一名19歲少年疑因精神疾病發作，誤打911報警，警員到場後不但未有協助該家庭安撫少年，更因反應過度，無視少年家人勸阻，2分鐘內連開4槍把少年擊斃，事件再度引發警員執法過度的爭議。



據美媒在5月12日報道，死者羅薩里奧（Win Rozario）來自一個孟加拉移民家庭，與48歲母親科斯塔（Notan Eva Costa）和弟弟烏索（Uthso Rozario，暫譯）同住。3月27日，羅薩里奧疑因精神疾病發作，撥打了911報警，2名警員接報登門處理。

從紐約州警方公開的警員隨身攝影機畫面可見，警員Matthew Cianfrocco及Salvatore Alongi抵達羅薩里奧家門時，烏索已表示，羅薩里奧精神問題，請警員毋須過份緊張。

惟警員入屋後，場面一開始就失控：羅薩里奧表現得非常不耐煩，其後從廚房抽屜中取出一把剪刀，其中一名警員隨即用電擊槍，將羅薩里奧擊倒在地。科斯塔試圖奪過兒子手的剪刀，警員卻要她走開，其間烏索一直懇求警員不要開槍。

雖然科斯塔終於從兒子手中拿走剪刀，但其中一名警員再次對羅薩里奧使用電擊槍，他憤怒地再次拿起剪刀朝警員走去。母親和弟弟曾嘗試將他推回入廚房，但被推開。警員隨即遠距離向羅薩里奧開槍，他在身中4槍後當場死亡。

科斯塔在5月15日的記者會上指控，警方來之前，一切都很平靜，是他們製造混亂並謀殺了羅薩里奧。

報道指，自2007年以來，至少有26名精神疾病發作的紐約人被執法人員開槍打死，目前涉事的兩名警員仍在執勤，不過被禁止攜帶槍械和盾牌，而家屬則要求解僱並起訴他們，檢方目前已着手調查此案。