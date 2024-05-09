美國警察疑「找錯地址」破門攻堅　23歲非裔軍人無辜被開6槍擊斃

美國佛羅里達州警方日前接獲騷亂報案後出動，卻誤闖了一處錯誤的公寓地址。警察破門而入並開了6槍，將屋內一名23歲美國空軍非裔士兵當場擊斃。



據律師說法，這名美軍當時只是待在自己家中，並未造成任何騷亂或暴力事件。

點圖放大瀏覽福特森照片：

+ 4

根據美聯社報道，23歲非裔的美國空軍上等兵福特森（Roger Fortson）隸屬於哈爾伯特基地（Hurlburt Field）特種作戰聯隊，在3日槍擊案發生之前，他正待在華爾頓堡灘（Fort Walton Beach）的自家公寓中，與一名女性進行視訊通話。

律師克倫普（Ben Crump）聲明稱，這名女子表示，福特森聽到門外有人敲門，他出聲詢問門外是誰，但並未得到回應。

幾分鐘後，他又聽到更大的敲門聲，但透過窺視孔往門外看，卻看不到任何人。福特森很擔心，於是去取出他合法擁有的槍枝。

女子表示，當福特森走回客廳時，警察們破門而入，看到他手持槍枝，所以開槍射擊了6發。

【延伸閱讀】美警槍殺疑犯影片曝光 13歲男童中槍時手無寸鐵 已舉手示意投降（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 36

克倫普引述女子說法，福特森中彈後躺在地上說「我無法呼吸」。

福特森後來在醫院死亡，涉及槍擊案的副警長已被勒令行政休假，等待調查。

奧卡魯沙郡治安官辦公室（Okaloosa County Sheriff's Office）此前聲明稱，一名警官獲報公寓大樓有騷亂事件，並在遇到一名武裝男子後做出自衛反應。

但聲明沒有解釋是誰通報了何種騷亂情況，也拒絕透露出動到現場的警察們的身份或種族。

【延伸閱讀】美國示威者遭瞄準 橡膠子彈「射爆睾丸」 警方否認做法不當（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

克倫普表示，福特森的死亡情況引起了嚴重質疑，需要當局立即給出答案。他要求警方透明調查福特森的死因，並立即將警察隨身錄影器畫面提供給家屬，因為福特森的家人和公眾有權知道導致這場悲劇的前因後果。

當局表示，佛州執法部門與州檢察官將合作調查此案。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】