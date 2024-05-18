路透社：特斯拉擬在中國建立數據中心訓練全自駕AI

美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）為了推進自動駕駛系統發展，據報計劃在中國建設數據中心來訓練其全自動駕駛所須的演算法。



路透社星期五（5月17日）引述知情人士報道，特斯拉直到最近仍在努力取得中國監管機構開綠燈，讓在中國路上行駛的特斯拉汽車所產生的數據能傳輸至境外數據中心，用於訓練自動駕駛軟件（Full-Self Driving，FSD）所須的演算法。

但知情人士透露，特斯拉目前考慮在中國建設一座數據中心，以處理這些搜集到的數據。

兩名知情人士指出，如果特斯拉要在中國建設數據中心，得與當地一個夥伴合作。但在採購相關硬體上，特斯拉也可能面臨挑戰。

在電動車需求放緩及中國市場競爭加劇之際，上述計劃凸顯特斯拉為了在人工智能（AI）取得突破，正快速調整策略。

2024年4月28日，中國國務院總理李強會見美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）。李強稱，特斯拉在中國的發展堪稱中美經貿合作的成功典範。（央視新聞聯播畫面截圖）

目前仍不清楚特斯拉將如何處理在中國收集到的數據，包括是否會同步推動讓數據傳輸至中國境外，或是正發展其他並行方式避險。

特斯拉執行長馬斯克此前曾反對在中國建立數據中心，認為將數據傳輸到美國是最有效的選擇。

自2021年以來，特斯拉將其中國電動汽車收集的數據存儲在上海。兩名知情人士說，特斯拉中國團隊一直在尋求中國監管機構的批准，以便將數據轉移到中國境外。

路透社同一天發出的另一則報道稱，在為期一年的試點項目中，特斯拉工廠所在的上海臨港地區公司將被允許在不需要進一步安全評估的情況下傳輸某些數據至海外。

一些分析人士認為，馬斯克試圖讓中國成為自動駕駛的發射台，就像特斯拉2019年押註上海超級工廠作為其成為一家大眾市場電動汽車製造商那樣。

本文獲《聯合早報》授權轉載

