美媒：中國第4艘航母或是全球首艘專用無人機航母

中國第四艘航空母艦在建情況備受外界關注，美媒根據衛星圖片分析稱，這很可能是一艘專為操作無人機而打造的航母，將創下全球首例。



美國「海軍新聞」網站（Naval News）星期三（5月15日）報道稱，江蘇大洋造船有限公司正在打造中國第四艘航母，這艘艦艇曾在2022年12月下水，但直到現在仍披着神秘面紗。

中國目前已有三艘航母，包括正在服役的遼寧艦和山東艦，以及本月初剛剛完成八天海試的福建艦。

「海軍新聞」認為，正在建造的第四艘航母與中國其他三艘現有的航母不同，很可能是世界上第一艘專用固定翼無人機航母。

衛星圖像顯示，這艘航母的設計比常規航母小，飛行甲板大約是美國海軍或中國海軍超級航母的三分之一長和一半寬；相比之下，它比二戰時期的護衛艦略短，但更寬，可以操作固定翼飛機。

文章稱，這艘航母的直甲板不允許飛機同時起飛和降落；航母上似乎沒有足夠空間作為典型的飛機機庫，因此飛機的數量將受到極大限制。

2022年6月18日，上海，下水後的福建艦。6月17日，中國第一艘擁有可與美國航母相媲美的先進航母福建艦下水。（Getty Images）

「海軍新聞」指出，在各個方面，這艘航母都不同尋常，船體是一艘間距很大的雙體船，飛行甲板非常低。其下方看起來不太可能有機庫甲板，即便有，它的上限也很低，因此似乎不是為支持高速度或長時間飛行而設計的。

不過，飛行甲板足夠寬，可以舒適地操作翼展約20米的飛機或無人機，比如中國的「捕食者」無人機。

關於這艘航母的未來角色，報道分析，它有可能是用來支持演習期間假想敵「電子藍軍」的任務；另一種可能是某種類型的實驗平台，將測試與開發無人機在海上的操作，具體用途仍有待進一步觀察。

隨着無人機在現代戰爭中扮演的角色越來越重要，一些領先的海軍已在常規航空母艦上試用。伊朗、土耳其等國的海軍也在制定「無人機航母」計劃。不過，無人機航母的發展目前仍處於起步階段。

本文獲《聯合早報》授權轉載

