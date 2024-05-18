越南公安部長蘇林獲提名出任國家主席　建議陳青敏任國會主席

越媒5月18日報道，越南共產黨向國會提名，由該國公安部部長蘇林（Tô Lâm）出任國家主席。路透社18日引述越媒《越南快訊》報道，越南共產黨也提名國會副主席陳青敏（Trần Thanh Mẫn ）擔任國會主席。



圖為2023年9月11日，美國總統拜登在越南總統府會見時任越南國家主席的武文賞。（Reuters）

除此之外，近日亦有越南官員落馬，越共十三屆九中全會5月16日同意張氏梅辭去越共中央政治局委員、中央書記處常務書記和中組部部長職務。

越南近兩年不斷反腐，名為「烈火熔爐」的反貪腐運動近年來愈燒愈旺，已有數百名包括副總理、部長和市長，還有企業高層被起訴或被迫下台。外界對越南政府高層諸多變動擔心。

圖為時任越南國家主席​​的阮春福抵達泰國曼谷，出席2022年11月18日在泰國曼谷舉行的亞太經合組織峰會。（Reuters）

以時任越南國會主席王庭惠（Vương Đình Huệ）為例，他是越共政治局委員中排名前四的人，被指是「四頭馬車」成員，越南民間通常的說法是「四大支柱」。

在王庭惠之前，時任國家主席阮春福（2023年1月17日）、武文賞（2024年3月20日）接連辭職。武文賞自2023年3月初成為越南國家主席，至今僅約1年。

一般來說，越南在兼顧南北平衡、政務與黨務平衡的情況下，越共總書記、國家主席、政府總理、國會主席分別由4人擔任。