菲律賓涉「錄音門」將領遭撤換　軍方否認與事件有關

據菲律賓拉普勒新聞網、ABS-CBN電視台、《菲律賓星報》等媒體報道，菲律賓武裝部隊西部軍區司令部司令卡洛斯（Alberto Carlos）已被撤職，菲海軍少將托雷斯（Alfonso Torres）接替其職位。此前，外媒披露的中菲有關仁愛礁菲方坐灘船隻運補磋商的一段通話錄音顯示，卡洛斯曾同意以一種「新模式」處理菲方對坐灘軍艦的補給活動。



多家菲媒報道稱，菲律賓武裝部隊表示，卡洛斯被解職一事與上述錄音無關。

菲律賓武裝部隊未提及卡洛斯的任何新任務，目前，他仍在休假。此前，相關錄音被曝光之後不久，卡洛斯就「因個人原因」休了公假，菲律賓武裝部隊一度堅稱其只是暫時離職，即將回歸。

但18日，菲律賓武裝部隊正式宣布卡洛斯的職位由托雷斯接替，並再次強調這是一項「行政決定」（administrative decision），與爭議事件無關。

菲律賓武裝部隊公共事務官員表示，為適應不斷變化的安全環境並有效應對新出現的挑戰，軍方的領導層和關鍵職位正在發生變動，而此次任命只是這些變動的一部份。

菲律賓武裝部隊補充說，西部軍區司令部需要一位有更多年服務經驗的全職領導者，以保持連續性和戰略方向，「我們全力支持托雷斯海軍少將，我們相信他有能力出色地領導。」

卡洛斯本人尚未就此事發表聲明，也尚未回應ABS-CBN電視台的置評請求。

圖為2024年3月19日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在馬尼拉與美國務卿布林肯（Antony Blinken）會面。（Reuters）

自菲現任總統小馬可斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）上台後，菲律賓在南海地區不斷對中國做出挑釁舉動，甚至勾連域外勢力。近來，菲律賓外交部和國安顧問阿諾（Eduardo Ano）、菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）等官員分別發表聲明，否認中菲之間就仁愛礁問題曾達成包括「新模式」在內的任何協議。

近日，彭博社披露了一段獲取的通話錄音記錄，「打臉」菲方。這段通話記錄據稱發生於2024年1月3日，展示了中菲雙方今年圍繞仁愛礁菲方坐灘船隻運補展開磋商的過程。通話中，菲武裝部隊西部軍區司令卡洛斯同意以一種「新模式」處理菲方對坐灘軍艦的補給活動。

彭博社5月7日公布的文字記錄顯示，參與通話的中方官員表示，菲方的運補行動只能採取「1+1」模式，即只能有一艘菲海岸警衛隊船隻和一艘菲民用船隻向菲坐灘船隻運送食物、水和人道主義物資，並且需要在執行任何運補任務的兩天前通知中方。

卡洛斯在通話中告訴中方官員，菲方同意中方提出的建議，且菲律賓國安顧問阿諾、防長特奧多羅和菲律賓武裝部隊總參謀長小布勞納（Romeo Brawner Jr.）都對這一方案表示認可。

觀察者網注意到，在上述報道發布後，菲方再次「抵死不認」，菲律賓外交部、軍方官員紛紛發布聲明予以否認，甚至聲稱有關通話錄音為「虛假、偽造」。

值得一提的是，錄音中的主人公之一、菲部隊西部軍區司令部司令卡洛斯則一直處於失聯狀態。據彭博社報道，卡洛斯的手機「無人接聽，似乎處於關機狀態」，菲軍方則於7日回應說，卡洛斯已經申請休假。

菲律賓海岸警衛隊（Philippine Coast Guard）2024年4月6日發布照片，稱4月4日一艘中國海警船在南海接近一艘菲律賓漁船。（Philippine Coast Guard via Reuters）

8日，一位知情人士向《環球時報》表示，相關報道披露的內容屬實，文字記錄的確實是1月3日中方官員與菲武裝部隊西部軍區負責人的通話內容。該知情人士指出，菲軍方官員曾就運補「新模式」與中方達成一致，並一度遵守，但很快菲方又背信棄義，中方也不得不採取強制行動，規制菲方的侵權行為。

5月6日，外交部發言人林劍介紹了中菲關於管控仁愛礁局勢的基本事實：

第一，2021年底，中菲雙方經密集溝通協商，達成「君子協定」。菲律賓本屆政府初期，雙方繼續執行「君子協定」，直到2023年2月，菲方不再遵守。

第二，2023年9月，中方邀請菲總統對華特別事務特使來華進行磋商，雙方就仁愛礁局勢管控達成內部諒解，該諒解獲得菲領導層同意，並在隨後的仁愛礁運補中執行了一次，之後即被菲方拋棄。

第三，今年初，中方通過外交渠道，同菲西部軍區反覆商談，達成仁愛礁運補「新模式」，菲軍方多次確認該「新模式」，得到包括菲防長、國安顧問等在內的整個指揮鏈條的同意。「新模式」在2月2日菲方運補中實施一次後，又被菲方拋棄。

2024年3月25日，中國外交部發言人林劍主持例行記者會。（中國外交部）

林劍指出，菲方的有關言論否認不了中菲曾達成「君子協定」、內部諒解和「新模式」的客觀事實。「我想強調的是，上述諒解和共識旨在管控分歧、避免衝突、建立互信，維護仁愛礁海域的和平穩定。」中方敦促菲方遵守國際交往基本準則，尊重事實，信守承諾，停止侵權挑釁，切實回到通過對話協商同中方妥處分歧的正確軌道。

5月17日下午，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校表示，近段時間以來，外交部發言人曾多次介紹中菲關於管控仁愛礁局勢的基本事實，中國駐菲使館公布了中菲雙方就管控仁愛礁溝通的相關內容，有關事實經緯清楚、證據確鑿、不容否認。值得指出的是，中方基於人道主義考慮，與菲方就仁愛礁問題達成的「君子協定」、內部諒解和「新模式」，有利於管控分歧、避免衝突、建立互信，維護相關海域和平穩定。在鐵證如山的事實面前，菲方百般抵賴狡辯，欺騙菲民眾、誤導國際社會，信譽何在、意欲何為？人無信不立，國無信不強。中方敦促菲方遵守國際交往基本準則，停止虛假敘事、無理取鬧，否則只會搬起石頭砸自己的腳，最終會得不償失。

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