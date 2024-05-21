伊朗總統罹難｜白宮指萊希雙手沾血　重申華府對伊朗立場不變

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）在直升機墜毀事故中罹難。美國白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）5月20日表示，萊希因支持該地區的極端組織而「雙手沾滿鮮血」，美國將繼續追究伊朗破壞地區穩定的責任。



美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）同日發表聲明，美國對萊希和伊朗外長外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）罹難表示哀悼，又指在伊朗選出新總統之際，美方重申支持伊朗人民及他們爭取人權和基本自由的鬥爭。他強調，美國不會改變美國對伊朗的基本立場，將繼續全面執行對伊朗的制裁制度，包括伊朗政府使用的飛機。

防長奧斯汀拒推測意外成因

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，他不了解墜機原因，指「無法推測」可能的原因是什麼，並補充說美國沒有參與其中。他強調，美軍不會因為這次事件改變部署，稱萊希去世未必對區域安全造成更廣泛影響。

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5月19日，載有萊希、阿卜杜拉希揚和其他官員的直升機在伊朗西北部瓦爾扎甘（Varzaqan）地區墜毀。5月20日上午，伊朗副總統曼蘇里（Mohsen Mansouri）證實總統及其代表團成員因直升機墜毀喪生的消息。

據伊朗學生通訊社（ISNA）報道，根據伊朗憲法，伊朗第一副總統穆罕默德．穆赫貝爾將在新總統選舉前50天內代理在直升機墜毀事故中喪生的總統萊希的職務，三人組成的特別委員會應舉行總統選舉。報道指出，總統選舉可能在6月或7月舉行。