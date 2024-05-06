遊客攻陷富士山「打卡便利店2.0」LAWSON回應　網民：搞錯重點

日本富士河口湖町公所決定在很多遊客拍照「打卡」的LAWSON便利店河口湖站前店（ローソン河口湖駅前店）對面的行人路拉起黑色布幕遮擋富士山景色，但這無阻人們發掘新景點。日媒5月3日稱，有網民「攻陷」另一個打卡點，就是富士河口湖町公所前店（ローソン 富士河口湖町役場前店）。公司就此在5日發公告回應。



日刊體育（日刊スポーツ）網站5月5日稱，公司將派遣總部員工到兩個便利店維持秩序。

公司稱為防止意外發生，在與警方和政府協商後，將考慮從從保安公司聘用專屬的保安員。

LAWSON在4日還宣布，將安裝以多地語言印製的標誌，警告人們注意禮儀，包括警告人們在停車場和道路上拍照危險，以及禁止過馬路以及亂丟垃圾。

公司稱將繼續與當地政府和警方協商並合作，採取措施改善當地居民的生活環境，並為每位光臨商店的人提供安全措施。

有網民稱LAWSON這個回應根本沒解決問題的意思。還有人留言說，真正因此受困擾的人是附近的居民。

▼有網民指士河口湖町公所前店，也因為外國遊客湧至而陷入大麻煩：

▼有網民指士河口湖町公所前店內外都擠滿外國遊客。店內收銀台只有兩部，完全超負荷，排了很長的隊：

朝日電視台5月3日稱，就在工程進行中的5月2日，還是可以看到很多搶在布幕拉起前，趕來「朝聖」的外國遊客。

朝日電視台記者前往附近採訪時，發現距離便利商店約5分鐘車程的地方，有另一家同樣可拍到富士山的LAWSON。

「新景點」一樣可讓人拍到富士山像是座落在便利商店上方的畫面，很多遊客已慕名而來，令它成為富士山「打卡客」必到之處。

從記者鏡頭已可見有遊客聚集在便利商店停車場，出現妨礙車輛行駛的情況。

朝日電視台影片截圖

有網民說，這個「新景點」，也是他再也不想去的LAWSON便利店了，說它與LAWSON河口湖站前店一樣多人。他說店內部是一個無法無天的區域。 有人坐在走廊上進行視像通話。廁所裏面更是一片狼藉。

在此之前，有網民發現在天氣好的時候，在之前的LAWSON河口湖站前店拍照構圖很美，那裏成為打卡熱點。人們會站在店面對面的道路，向便利店的方向拍照，將整個富士山收入鏡頭。

當地居民稱，大約自1、2年起，這裏前變得非常受歡迎，平時常有數十人在拍照。個別遊客行為問題，令居民不勝其煩。

有酒店在社交媒體X發文，呼籲遊客在那裏拍照時注意個人行為：

位於便利商店對面的牙科診所稱，前來拍照的人經常霸佔行人路。他們吸煙、亂丟垃圾、以及擅自泊車，甚至有人擅闖入私人用地做起生意來。診所指這些行為「為病人帶來麻煩，確實令人不安」。

居民曾採取其他措施，例如安排警衛與保安員幫忙維持秩序，但收效甚微，於是出此下策。街坊在地方政府協助下，將架起一道2.5米高、20米闊的的黑色保護網，可說是直接「毀掉」這個打卡點。

日本時事通訊社4月25日稱， 這張「特大黑絲」預計30日開始施工，最快5月1日安裝完畢。

有印尼網民在社交媒體發文稱，隨着「黑網」架起，這個打卡點將會消失：

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