日本富士山「網紅便利店」黑布封擋沒得拍　遊客進攻最新打卡位

日本富士河口湖町公所決定在很多人「打卡」的LAWSON便利店河口湖站前店對面行人路設置黑色布幕遮擋富士山景色，4月30日動工，最快數天內完成。根據規劃，布幕高度約2.5米、寬度約20米。然而「你有張良計，我有過牆梯」，日媒5月3日稱，有網民已在「進攻」另一個打卡點了。



朝日電視台5月3日稱，就在工程進行中的5月2日，還是可以看到很多搶在布幕拉起前，趕來「朝聖」的外國遊客。

朝日電視台記者前往附近採訪時，發現距離便利商店約5分鐘車程的地方，有另一家同樣可拍到富士山的LAWSON。

在這間便利商店外拍照的中國遊客被問到有沒有去之前那一間便利店時說，「沒有，沒去那裏，這裏比較好拍」。

「新景點」一樣可讓人拍到富士山像是座落在便利商店上方的畫面，很多遊客已慕名而來，令它成為富士山「打卡客」必到之處。

從記者鏡頭已可見有遊客聚集在便利商店停車場，出現妨礙車輛行駛的情況。

朝日電視台影片截圖

有網民說，這個「新景點」，也是他再也不想去的LAWSON便利店了，說它與LAWSON河口湖站前店一樣多人。他說店內部是一個無法無天的區域。 有人坐在走廊上進行視像通話。廁所裏面更是一片狼藉。

在此之前，有網民發現在天氣好的時候，在之前的LAWSON河口湖站前店拍照構圖很美，那裏成為打卡熱點。人們會站在店面對面的道路，向便利店的方向拍照，將整個富士山收入鏡頭。

當地居民稱，大約自1、2年起，這裏前變得非常受歡迎，平時常有數十人在拍照。個別遊客行為問題，令居民不勝其煩。

有酒店在社交媒體X發文，呼籲遊客在那裏拍照時注意個人行為：

位於便利商店對面的牙科診所稱，前來拍照的人經常霸佔行人路。他們吸煙、亂丟垃圾、以及擅自泊車，甚至有人擅闖入私人用地做起生意來。診所指這些行為「為病人帶來麻煩，確實令人不安」。

居民曾採取其他措施，例如安排警衛與保安員幫忙維持秩序，但收效甚微，於是出此下策。街坊在地方政府協助下，將架起一道2.5米高、20米闊的的黑色保護網，可說是直接「毀掉」這個打卡點。

日本時事通訊社4月25日稱， 這張「特大黑絲」預計30日開始施工，最快5月1日安裝完畢。

有印尼網民在社交媒體發文稱，隨着「黑網」架起，這個打卡點將會消失：

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