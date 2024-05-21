Scarlett Johansson怒批OpenAI盜用聲音+發律師信　新語音Sky停用

荷里活一線女星、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）5月20日發表聲明，批評科企OpenAI新發布人工智能（AI）模型ChatGPT 4o的其中一款語音Sky，聲音與她極為相似。她稱OpenAI去年9月聯絡她詢問是否願意提供聲音，她最終拒絕，如今她對聲音相似一事感到震驚與憤怒，並向這間公司發律師信。OpenAI否認語音是模仿其聲音，但決定暫時停用Sky。



OpenAI在上週發布ChatGPT 4o，Sky是其中一款語音。

根據施嘉莉祖安遜指，OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）早於2023年9月聯絡她，希望她能為ChatGPT 4.0模型提供聲音，她最終拒絕，至新模型向公眾示範的2天前，奧爾特曼聯絡她的經理人，希望她再考慮，但在她回答對方前，她已經看到新模型公開示範的影片。

她稱「當我聽到示範聲音，感到震驚、憤怒與不相信，奧爾特曼先生追求一種聽起來與我如此相似的聲音，以至於我最親密的朋友和新聞媒體都無法分辨出區別」。

施嘉莉祖安遜稱，由於這些行為，她只好聘請法律顧問，去信奧爾特曼與OpenAI，列出他們所做的事情，並要求他們詳細說明創建Sky聲音的具體過程，之後OpenAI無奈地同意撤下Sky的聲音。

據她指，在新模型展示後，奧爾特曼在社交網站X（前稱Twitter）發布一個寫上「Her」的帖文，她指這暗示聲音相似一事是故意，因她過去的一部同名電影《觸不到的她》（Her），片內她為聊天語音系統Samantha配音，並與人類建立親密的關係。

OpenAI示範Sky的影片：

OpenAI則主張，Sky的聲音並非模仿施嘉莉祖安遜，而且是在聯絡施嘉莉祖安遜前，已經選定這聲音。

奧爾特曼稱「Sky的聲音不是施嘉莉祖安遜，也從來沒有打算與她的聲音相似。」但出於對施嘉莉祖安遜的尊重，決定暫停在產品內使用Sky的聲音。