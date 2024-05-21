新加坡航空客機意外｜亂流如何產生？英國研究指21世紀末或激增

現今大多數飛機的設計能夠承受惡劣的天氣條件，但在極少數情況下，在飛行途中遇上亂流可能引致受傷甚至致命。5月21日，一班新加坡航空客機SQ321由倫敦飛往新加坡期間經歷強烈亂流，最終迫降曼谷，事件中至少1人死亡，數十人受傷。英國有研究顯示，隨着氣候變化、二氧化碳排放量增加，亂流的數量與威力正在加劇。



↓ 事發後新航機艙內情況 ↓

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據英媒《鏡報》5月21日報道，亂流是由風速和風向變化引起的不穩定空氣運動。這意味飛機可能會受到山脈或丘陵地形、雷暴等極端天氣的影響。

亂流可能導致飛機高度迅速下降，機艙乘客因此會有從座位上被升起的感覺。小型飛機受亂流影響的威脅更大，因為它們更容易受到風速變化的影響。

英國雷丁大學科學教授威廉姆斯（Paul Williams）博士研究顯示，當大氣層失去平衡時，並產生無法被檢測到的晴空亂流。圖為晴空亂流在工業革命前後的數量對比。（國際民用航空組織官網）

氣候變化導致亂流數量與威力激增

英國雷丁大學科學教授威廉姆斯（Paul Williams）博士表示，當大氣層失去平衡，例如二氧化碳排放量增加，產生的重力波將進一步破壞大氣層的穩定，並產生無法被檢測到的晴空亂流（Clear Air Turbulence）。

他的研究得出結論，世界各地的各種輕度、中度、嚴重和極端的亂流皆正在增加，到21世紀末，睛空亂流更可能會增加至兩倍到三倍，預計短期未來幾年飛行將變更加顛簸。