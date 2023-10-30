國航航班飛行途中突遇亂流顛簸　乘客：自由落體般，離死亡這麼近

10月25日，中國國際航空的乘客發文稱，航班飛行期間遭遇劇烈顛簸，「飛機急速下墜，我像自由落體一樣」、「經歷過無數顛簸和氣流…但是第一次感覺，離死這麽近！」。

10月30日，中國國際航空發文交代，10月25日原定從沈陽飛往北京的國航CA1626航班，在飛行過程中突遇亂流出現顛簸，航班當晚正常落地，國航就事件為旅客造成不佳的感受致歉。



有乘客發文稱，10月25日晚，國航CA1626次航班從沈陽剛起飛約10分鐘後出現強烈顛簸，「過來上衛生間的人都摔倒了，我趕緊拉緊安全帶」。隨後，飛機開始劇烈上下晃動，不少人從座椅上彈起。

該乘客稱，機師之後快速拉升飛機，「整個飛機傾角大約60度，但是顛簸更加嚴重，機艙外大朵的雲撞擊摩擦窗戶發出巨大的聲音。我感覺整個飛機都要解體了」。持續大約3至5分鐘後，飛機開始急速下墜，「這種失重感持續了幾十秒，我像自由落體一樣，屁股徹底離開了座椅…這感覺跟跳樓並沒有本質的區別」。

該名乘客稱，原來在空難真正發生一刻，人是不會如電影呈現的畫面般尖叫，「那個瞬間機艙裏聊天的，刷視頻的聲音全都消失了，死一樣的安靜，每個人都抓住扶手一動不動。當飛機回歸平穩飛行並且持續了30分鐘後，都沒有一個人說話，沒有一個人動」。

10月27日，國航客服表示，涉事的CA1626次航班為正常狀態，出現顛簸可能是飛行過程中遇到氣流或天氣原因，與飛機本身無關。

國航官網顯示，CA1626次航班原計劃於10月25日晚9時50分從沈陽起飛，晚上11時30分到達北京。實際起飛時間為晚上9時40分，於晚上11時02分到達北京。