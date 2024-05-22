新加坡航空客機急墜｜新加坡派員赴泰調查　波音首度回應

從倫敦希斯路機場飛往新加坡的新加坡航空公司航班SQ321，5月21日在途中遇上嚴重氣流，緊急降落在曼谷素萬那普機場。事件中30乘客受傷，1人死亡。新航說，涉事航班由波音777-300ER型飛機執飛。波音亦回應事件。



新加坡交通部21日晚發聲明說，部門屬下交通安全調查局（TSIB）正調查SQ321事故。當局也正同泰國的對口部門聯繫，將派員到曼谷調查。

新加坡總理兼財政部長黃循財21日深夜在Facebook發文，向SQ321事故的死者親屬致以深切慰問。他說，新加坡正與泰國當局緊密合作，竭力為乘客和機組人員提供援助。

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▼黃循財也說，新加坡正與泰國當局緊密合作，竭盡所能為乘客和機組人員提供援助，並期盼他們平安歸來，傷者能順利康復。

新航22日早上6時28分在Facebook公布說，SQ321航班的131名乘客和12名機組人員，清晨5時5分搭乘救援航班抵達新加坡。

新航說，截至22日凌晨5時5分，SQ321航班的另外79名乘客和6名機組人員還在曼谷。這包括正在接受治療的乘客，以及他們的家人，還有搭乘同一航班的親人。

新加坡外交部也發文告說，已與新航和新泰兩國有關當局聯繫並進行協調，為SQ321的乘客和家屬提供援助。新加坡駐泰國大使館人員也已在素萬那普國際機場和當地醫院，為受影響的新加坡人和他們的家屬，提供領事援助。

▼黃循財其後發文稱，得悉部份乘客和機組人員回到新加坡，為此鬆一口氣。

新加坡外交部也向死者家屬致以深切慰問，並祝願傷者早日康復。

新加坡航空公司21日晚稱，機上共有211名乘客和18名機組人員。事件中1人死亡，30人受傷，其中18人住院，12人在醫院接受治療。罹難的是一名73歲的英國男性。

美國波音（Boeing Company）21日晚發聲明說，公司已與新航聯繫，並準備好提供協助。波音也對死者家屬致以深切慰問。