蘇林當選越南國家主席　習近平致賀電

越南第十五屆國會第七次會議5月22日投票表決，越共中央政治局委員、越南公安部長蘇林（Tô Lâm）當選國家主席。路透社5月22日引述分析人士認為，這是蘇林日後競選執政黨共產黨總書記的「墊腳石」。



中國國家主席習近平5月22日下午致電蘇林，祝賀他當選越南國家主席。

越南共產黨是在5月18日向國會提名，由該國公安部部長蘇林出任國家主席。

蘇林在1957年出生於越南北部興安省，1972年進入越南人民大學，開啟長達50年的安全職業生涯。他1982年加入越共，並不斷晉升，成為兩屆政治局委員，2019年晉升為將軍。

現年66歲的蘇林整個職涯都在效力內務部和公安部，1993年至2010年他曾在公安部各局和總局擔任過領導職務，2010年被任命為公安部副部長，2016年接任部長一職並被選為越南共產黨中央政治局委員。

越共總書記阮富仲2013年發起名為「烈火熔爐」的反貪運動。蘇林是越南全面反腐運動的關鍵人物與主要執行者，他目前是黨內反貪中央指導委員會成員。

除此之外，越南國會已在5月20日投票表決，越共中央政治局委員、越南國會常務副主席陳青敏（Trần Thanh Mẫn ）當選新任越南國會主席，他同日宣誓就職。

陳青敏與蘇林當選，被視為讓該國持續2個月的政治動盪暫時緩和。

2024年5月20日，越南第十五屆國會第7次全體會議在河內的國會大樓揭幕。（Reuters）

越南政府領導層年多以來的人事變動，引起外界注意與擔心。以4月26日辭去國會主席職務的王庭惠（Vương Đình Huệ）為例，他是越共政治局委員中排名前四的人，被指是「四頭馬車」成員，越南民間通常的說法是「四大支柱」。

在王庭惠之前，時任國家主席阮春福（2023年1月17日）、武文賞（2024年3月20日）接連辭職。武文賞自2023年3月初成為越南國家主席，至今僅約1年。

一般來說，越南在兼顧南北平衡、政務與黨務平衡的情況下，越共總書記、國家主席、政府總理、國會主席分別由4人擔任。

名為「烈火熔爐」的反貪腐運動近年來愈燒愈旺，已有數百名包括副總理、部長和市長，還有企業高層被起訴或被迫下台。

路透社5月17日披露，聯合國、世界銀行及西方捐助國等日前共同致函越南總理，稱受越南「行政癱瘓」影響，該國在過去三年間已至少損失了25億美元的外國援助，且在將來可能還會因此損失10億美元（約78億港元）。報道認為，這種「行政癱瘓」與越南正進行的反貪腐運動有關。