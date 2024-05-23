不止美國 美媒曝TikTok將大裁員 解散全球用戶運營團隊
撰文：聯合早報
出版：更新：
有報道指短視頻應用TikTok計劃本週進行裁員，擬解散全球用戶運營部門。裁員將影響該部門1000名員工中的很大一部分，剩餘員工將被重新分配至其它團隊。
美國科技產業網站The Information星期二（5月21日）報道，TikTok計劃本週在運營、內容和營銷部門裁員，受影響的員工將在周三晚上或周四早上收到通知。
目前尚不清楚會有多少人被解僱，但未具名的員工透露，TikTok正在解散其全球用戶運營團隊，未被解僱的團隊成員將加入其它部門，或波及近千人。
TikTok尚未對裁員消息作出回應。TikTok去年披露，僅在美國就有7000名員工。
美媒周三引述知悉裁員計劃的TikTok員工報道，TikTok的裁員計劃已經醞釀近一年時間，此次裁員與TikTok在美國面臨的「不賣就禁」新法無關。
美國總統拜登今年4月24日簽署新法，規定字節跳動在明年1月19日前出售TikTok，否則將面臨禁令。
本文獲《聯合早報》授權轉載
落機後1顏色行李最難等？TikTok瘋傳7千萬點閱片 航企回應講真相美國TikTok「不賣就禁」法案 控辯雙方要求法院12月6日前判決加拿大安全情報局局長警告：中國可用Tiktok監視加國民眾法屬新喀里多尼亞騷亂持續 進入緊急狀態部署軍隊 禁用TikTok