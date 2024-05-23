不止美國　美媒曝TikTok將大裁員　解散全球用戶運營團隊

有報道指短視頻應用TikTok計劃本週進行裁員，擬解散全球用戶運營部門。裁員將影響該部門1000名員工中的很大一部分，剩餘員工將被重新分配至其它團隊。



美國科技產業網站The Information星期二（5月21日）報道，TikTok計劃本週在運營、內容和營銷部門裁員，受影響的員工將在周三晚上或周四早上收到通知。

目前尚不清楚會有多少人被解僱，但未具名的員工透露，TikTok正在解散其全球用戶運營團隊，未被解僱的團隊成員將加入其它部門，或波及近千人。

TikTok尚未對裁員消息作出回應。TikTok去年披露，僅在美國就有7000名員工。

美媒周三引述知悉裁員計劃的TikTok員工報道，TikTok的裁員計劃已經醞釀近一年時間，此次裁員與TikTok在美國面臨的「不賣就禁」新法無關。

美國總統拜登今年4月24日簽署新法，規定字節跳動在明年1月19日前出售TikTok，否則將面臨禁令。

本文獲《聯合早報》授權轉載

