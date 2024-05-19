落機後1顏色行李最難等？TikTok瘋傳7千萬點閱片　航企回應講真相

當飛機抵達目的地後，總會看到許多旅客站在輸送帶旁等待自己的行李。不過，近期抖音（TikTok）上瘋傳一則影片，內容為「紅色的行李箱通常會優先被託運」，影片甚至吸引高達7600萬點閱，對此，也有航空公司拍片回應了。



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一則以「你知道紅色行李箱為何會最先被託運嗎？」為題的短片近期在抖音（TikTok）上掀起高度討論，從影片中可以看到，一名艙務員正將旅客的行李陸續放進飛機貨艙內，不過仔細一看，竟發現所有的紅色行李箱皆一致被放在最裏面，而這也意味着，當飛機抵達卸貨時，那些紅色行李箱會最慢出現在輸送帶上。

影片上傳僅短短一個月，迅速吸引多達7600萬點閱，讓許多網友半信半疑。對此，荷蘭皇家航空公司（KLM）出面解釋，該部瘋傳的影片是「故意誤導或提供假訊息」，地勤人員沒有那麼多時間和空間去「依照顏色」分類行李箱。

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另外，還有機場員工傻眼表示，「這跟你用什麼顏色的行李箱根本無關，真是胡扯！」、「若真的花時間和心力按顏色來分類行李箱，現在可能還在處理2015年以前的航班行李」。

事實上，據美媒《赫芬頓郵報》（Huffington Post）引述達美航空員工的說法，地勤人員在櫃檯辦理托運手續時，會按照行李重量來平均分配在廣體飛機機艙中，確保機身平衡。

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