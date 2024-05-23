美國挺巴示威｜哈佛董事會拒絕給13學生頒發文憑

哈佛董事會宣布，校方已決定不頒發學位文憑給13名參與親巴勒斯坦反戰示威的畢業生。



哈佛董事會星期三（5月22日）發聲明說，校方認為，涉事學生近期在校園內紮營抗議的行為違反大學政策，必須遭到處分。預計這項決定將加劇由美國前商務部長普利茨克領導的哈佛董事會與一些教職人員和學生之間的分歧。

據哈佛大學學生報《哈佛深紅報》（The Harvard Crimson）報道，儘管有多達115名教職人員在星期一（20日）的投票表決中支持讓涉事學生畢業，董事會最終還是決定不向這些學生頒發文憑。

美國新一波反戰學潮至今已延續一個月，全美至少有40所大學發起抗議，警察近日進入一些校園執法和清場，累計已有逾2000人被捕。

哈佛大學是少數沒有強行驅逐示威者的學府，但校方5月10日再次恫言對參與示威的學生採取紀律行動。校方說，如果親巴勒斯坦抗議者不離開校園營地，他們將被下令停學。

本文獲《聯合早報》授權轉載

