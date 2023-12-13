陷反猶風波　哈佛校長獲大學管理機構力挺留任

美國哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）上星期為校園反猶太主義問題，出席國會聽證會並因證詞引發爭議，面臨辭職壓力。雖然同場的賓州大學校長馬吉爾（Elizabeth Magill）已經辭職，但哈佛兩個管理機構之一的哈佛理事會（Harvard Corporation）於12月12日表明，支持蓋伊留任。



由11名成員組成的理事會發聲明稱，經過廣泛審議，確信蓋伊是協助社區復原且解決嚴重社會問題的正確領導者。不過，對於校方自以巴10月7日爆發衝突後的初步反應，理事會也予以批評。

聲明指出，由於哈馬斯的野蠻恐怖襲擊，許多人遭受了巨大的傷害和痛苦，大學最初的聲明應給予立即、直接和明確的譴責，並表明任何呼籲進行種族滅絕屬卑劣行為、違背基本人類價值，而蓋伊已為她處理國會聽證會證詞的方式道歉。

蓋伊是哈佛的首名非裔女校長，在理事會發表決定前一天，她曾召開會議權衡今次風波。 風波源於她早前出席國會聽證會，當被問到學生呼籲對猶太人進行種族滅絕，是否違反哈佛的行為準則時，蓋伊未明確回應，稱要視情況而定，又指必須考慮言論自由，被批評模稜兩可。

2023年12月7日，美國哈佛大學。（Reuters）

事後要求她辭職的包括超過70名國會議員，以及一些知名的哈佛校友和捐贈者。 但同時有700多名哈佛教職員聯署，對她予以支持。

與她一同出席聽證會的賓州大學校長馬吉爾，以及麻省理工學院校長Sally Kornbluth也發表類似回應，事後各界呼籲3人下台。 賓州大學12月9日宣布，馬吉爾已自願離職。