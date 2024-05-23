解放軍圍台軍演　日本稱台海和平重要　美國軍官倡各國發聲反對

中國解放軍5月23日早上於台灣周邊展開「聯合利劍－2024A」軍事演習。日本官房長官林芳正23日在記者會回應稱，台海和平對日方安全和國際穩定而言很重要。美國印太司令部副司令斯克倫卡（Stephen Sklenka）則表示軍演令人憂慮，又提倡其他國家也應發聲反對。



共同社23日報道，林芳正表示期待透過對話和平解決有關台灣的問題。日本將與美國等盟國及志同道合國家緊密合作，持續進行明確傳達各國共同立場的外交努力。

林芳正強調，他表示將向中方直接傳遞。報道引述分析指，由於中日韓政府正協調5月26日及27日舉行的3國領袖會談，日方很可能屆時將向中方傳達上述立場。

圖為2024年3月12日，國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Grossi）（左）在日本東京會見日本內閣官房長官林芳正（Yoshimasa Hayashi）（右）。

美印太副司令促區內國家發聲

法媒5月23日報道，斯克倫卡在澳洲全國記者俱樂部（National Press Club）發表演說時表示，美方預料會發生這類事情，惟不能因為預料中方會有這樣的行為，就不予以譴責，「我們需要公開譴責」。

斯卡倫卡指出，除了美方譴責以外，其他國家也應該發聲反對圍台軍演。他認為尤其是地區內的其他國家發聲，效果更加強而有力。

這次軍演發生於賴清德在台灣就職後的第4天，中國國台辦發言人陳斌華23日表示，解放軍在台島周邊開展演習，是對台灣地區領導人「5·20」講話謀「獨」挑釁的堅決懲戒。

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