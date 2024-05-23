圍台軍演｜兩岸軍艦近距離對峙畫面曝光！台艦主動上前併排應對

賴清德就職台灣的總統一職僅第4天，解放軍東部戰區今日（23日）早上宣布，23日至24日組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。



23日下午，台灣方面發布多段監控解放軍海軍的畫面，顯示兩岸軍艦近距離對峙的情況。



台灣海巡署稱，海巡署派艦艇配合軍方嚴密監控。今午陸方548號軍艦（益陽號導彈護衛艦）出沒彭佳嶼西北24浬處，台海巡宜蘭艦上前與益陽號導彈護衛艦併排應對，並作出廣播驅離，益陽號導彈護衛艦隨即轉向離開，離開目視範圍。

台灣海巡署稱，其後益陽號導彈護衛艦仍在雷達範圍內遊走，全程未進入台方24海浬內。

台灣軍方發布監控解放軍海軍的畫面，顯示一艘台海軍成功級導彈巡防艦班超艦正在監控解放軍海軍052D型導彈驅逐艦紹興艦。（台灣軍方）

此外，台灣軍方又發布另一段監控解放軍海軍的畫面，顯示一艘台海軍成功級導彈巡防艦班超艦正在監控解放軍海軍052D型導彈驅逐艦紹興艦。

台灣軍方軍政副部長柏鴻輝23日表示，相比2022年時任美國聯邦眾議院議長佩洛西訪台時的軍演，此次演習應是想表達地區主控權，但國際不樂見這種單方面改變區域和平穩定的「非理性行動」。

解放軍東部戰區發布「聯合利劍－2024A」演習區域示意圖。（央視）

台軍方稱遺憾：備戰不求戰

台灣軍方23日上午稱，對於此種不理性挑釁、破壞區域和平穩定行動，台灣軍方表示遺憾，已依台軍經常戰備時期突發狀況處置規定派海、空及地面兵力應對，以實際行動守護自由民主，捍衛主權。

台灣軍方稱，近年大陸持續派遣機、艦襲擾，已對全球和平穩定造成實質侵害。此次藉故實施軍事演習，不僅無助台海和平穩定，更凸顯其霸道本質。

台灣軍方強調，面對解放軍一再進逼，全體官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，有能力、有決心、有信心確保台灣安全。