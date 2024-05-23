圍台軍演｜國台辦：軍演是對賴清德謀「獨」挑釁的堅決懲戒

賴清德就職台灣的總統一職僅第4天，解放軍東部戰區今日（23日）早上宣布，23日至24日組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。台軍今日亦出動戰艦與解放軍近距離對峙。

今日國台辦舉行記者會，發言人陳斌華表示，解放軍在台島周邊開展演習，是對台灣地區領導人「5·20」講話謀「獨」挑釁的堅決懲戒。



記者會上，有記者提問，本次「聯合利劍一2024A」演習是否「劍有所指」？

陳斌華說，中國人民解放軍在台島周邊開展「聯合利劍一2024A」演習，是對台灣地區領導人「5·20」講話謀「獨」挑釁的堅決懲戒，是對外部勢力縱容支持「台獨」、幹涉中國內政的嚴厲警告，是捍衛國家主權和領土完整的正義之舉。

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陳斌華指出，台灣地區領導人上任就猖狂挑戰一個中國原則，赤裸裸販賣「兩國論」，妄圖推動台灣問題「國際化」，繼續「倚外謀獨」「以武謀獨」，企圖將台灣推向絕路。對此，大陸決不容忍、決不姑息，決不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何余地。如果「台獨」分裂勢力一意孤行甚至鋌而走險，解放軍將斷然出手，堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。

陳斌華強調，統一是歷史大勢、人間正道，「台獨」是違背民意的逆流。必須維護正道、阻遏逆流。需要指出的是，中國大陸的所有反制措施針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力幹涉，絕非針對廣大台灣同胞。希望廣大台灣同胞堅定站在歷史正確的一邊，做堂堂正正的中國人，明辨是非、奉義而行，和大陸同胞一道，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力幹涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族覆興的美好未來。