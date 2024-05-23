會否遵守ICC對內塔尼亞胡裁決？ 德國：當然
當地時間5月22日，德國政府發言人赫貝斯特雷特（Steffen Hebestreit）在新聞發佈會上表示，如果國際刑事法院（ICC）批准逮捕以色列總理內塔尼亞胡，德國「將遵守法律」。
本文獲《觀察者網》授權轉載 作者：齊倩
德國《世界報》認為，這一表態意味着，德國將為ICC逮捕並引渡內塔尼亞胡。報道稱，ICC首席檢察官申請逮捕內塔尼亞胡等人，將德國置於兩難之地：首先，鑑於二戰歷史，德國長期以來堅定支持以色列；同時，德國為ICC成員國，並將自己視作國際規則和組織的維護者。
報道稱，在22日的發佈會上，當被問及德國是否會遵守國際刑事法院的裁決時，赫貝斯特雷特回答稱，「當然，我們將遵守法律」，德國「從根本上」一直是ICC的支持者，並將繼續如此。
但當被問及以色列要求「文明世界」政府應在任何情況下都不會執行可能的逮捕令時，他不予置評。
對於挪威、愛爾蘭和西班牙宣布將承認巴勒斯坦國，赫貝斯特雷特表示，德國聯邦政府繼續拒絕採取這一舉措。他說，「兩國解決方案」是解決巴以衝突的唯一辦法，但實現這一目標的條件遠未滿足，「這將需要大量的外交技巧，可能還需要很多時間」。
此前一天（21日），德國還在敦促ICC保持謹慎。一名德國政府發言人表示：「相關指控很嚴重，必須得到證實。」德國外交部也稱「尊重」ICC決定，但同時質疑逮捕令「將以色列與哈馬斯放在了對等的位置」。
當地時間5月20日，國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡里姆·汗（Karim Khan）宣布，他已要求法院向內塔尼亞胡、加蘭特以及三名巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）領導人發出逮捕令。
從聲明來看，卡里姆·汗對內塔尼亞胡和加蘭特的指控主要包括將飢餓作為一種戰爭手段，例如拒絕人道主義救援物資進入加沙，以及故意針對加沙平民的襲擊殺戮和集體懲罰行為。他表示，這造成了嚴重影響和巨大痛苦，令包括婦女兒童在內的巴勒斯坦死亡人數不斷增加。
目前，有關申請已被提交給ICC巴勒斯坦國局勢第一預審分庭，由三名法官組成的小組將作出決定。ICC檢察官也已提前向法國、德國、英國等歐洲成員國通報了相關計劃，以便各國政府協調應對措施。ICC沒有警察部隊，因此一旦申請獲批，ICC的124個成員國必須逮捕並引渡嫌疑人。
「這件事堪稱國際司法史分水嶺。」有歐洲媒體指出，ICC檢察官申請逮捕內塔尼亞胡，在美西方引發巨大分歧：以色列、美國、英國和意大利表示反對；法國、比利時、澳洲和斯洛文尼亞予以支持。德國的態度則更加複雜，在表示尊重裁決的同時，又對以色列多加維護。
「我認為，這顯然會讓我們陷入真正的困境，」德國國防部長皮斯托利斯21日坦承，「我們正在討論申請逮捕令，而不是簽發逮捕令……我們正在等待最終決定」。一名不願透露姓名的德國官員同樣告訴路透社：「當然，出於各種原因，這會給我們帶來麻煩。」
《世界報》指出，與美國、俄羅斯或以色列不同，德國是ICC成員國之一，並向來對國際組織和法院表示支持；但與此同時，由於對於二戰大屠殺負有責任，執行針對以色列總理和官員的逮捕令一事對於德國來說「非常困難」且「極為敏感」。
歐洲外交關係委員會高級政策研究員安東尼·德沃金向路透社表示，逮捕令一旦簽發，可能會限制內塔尼亞胡和加蘭特的任何出訪計劃，因為ICC所有124個成員國都必須逮捕ICC通緝的嫌疑人。
德沃金說：「如果歐洲國家不遵守逮捕令，那將尤其有害，因為這些國家一直標榜自己是ICC最積極的支持者。歐洲官員不得採取任何行動破壞或譴責ICC的行為，或暗示『民主國家『應凌駕於法律之上，否則將嚴重損害『歐洲支持法治』這一主張的可信度。」