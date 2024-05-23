會否遵守ICC對內塔尼亞胡裁決？　德國：當然

當地時間5月22日，德國政府發言人赫貝斯特雷特（Steffen Hebestreit）在新聞發佈會上表示，如果國際刑事法院（ICC）批准逮捕以色列總理內塔尼亞胡，德國「將遵守法律」。



本文獲《觀察者網》授權轉載 作者：齊倩



德國《世界報》認為，這一表態意味着，德國將為ICC逮捕並引渡內塔尼亞胡。報道稱，ICC首席檢察官申請逮捕內塔尼亞胡等人，將德國置於兩難之地：首先，鑑於二戰歷史，德國長期以來堅定支持以色列；同時，德國為ICC成員國，並將自己視作國際規則和組織的維護者。

報道稱，在22日的發佈會上，當被問及德國是否會遵守國際刑事法院的裁決時，赫貝斯特雷特回答稱，「當然，我們將遵守法律」，德國「從根本上」一直是ICC的支持者，並將繼續如此。

但當被問及以色列要求「文明世界」政府應在任何情況下都不會執行可能的逮捕令時，他不予置評。

對於挪威、愛爾蘭和西班牙宣布將承認巴勒斯坦國，赫貝斯特雷特表示，德國聯邦政府繼續拒絕採取這一舉措。他說，「兩國解決方案」是解決巴以衝突的唯一辦法，但實現這一目標的條件遠未滿足，「這將需要大量的外交技巧，可能還需要很多時間」。

此前一天（21日），德國還在敦促ICC保持謹慎。一名德國政府發言人表示：「相關指控很嚴重，必須得到證實。」德國外交部也稱「尊重」ICC決定，但同時質疑逮捕令「將以色列與哈馬斯放在了對等的位置」。

當地時間5月20日，國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡里姆·汗（Karim Khan）宣布，他已要求法院向內塔尼亞胡、加蘭特以及三名巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）領導人發出逮捕令。

從聲明來看，卡里姆·汗對內塔尼亞胡和加蘭特的指控主要包括將飢餓作為一種戰爭手段，例如拒絕人道主義救援物資進入加沙，以及故意針對加沙平民的襲擊殺戮和集體懲罰行為。他表示，這造成了嚴重影響和巨大痛苦，令包括婦女兒童在內的巴勒斯坦死亡人數不斷增加。

圖為2023年10月28日以色列總理本內塔尼亞胡和國防部長加蘭特於在以色列特拉維夫的軍事基地舉行的新聞發布會上。（Reuters）

目前，有關申請已被提交給ICC巴勒斯坦國局勢第一預審分庭，由三名法官組成的小組將作出決定。ICC檢察官也已提前向法國、德國、英國等歐洲成員國通報了相關計劃，以便各國政府協調應對措施。ICC沒有警察部隊，因此一旦申請獲批，ICC的124個成員國必須逮捕並引渡嫌疑人。

「這件事堪稱國際司法史分水嶺。」有歐洲媒體指出，ICC檢察官申請逮捕內塔尼亞胡，在美西方引發巨大分歧：以色列、美國、英國和意大利表示反對；法國、比利時、澳洲和斯洛文尼亞予以支持。德國的態度則更加複雜，在表示尊重裁決的同時，又對以色列多加維護。

「我認為，這顯然會讓我們陷入真正的困境，」德國國防部長皮斯托利斯21日坦承，「我們正在討論申請逮捕令，而不是簽發逮捕令……我們正在等待最終決定」。一名不願透露姓名的德國官員同樣告訴路透社：「當然，出於各種原因，這會給我們帶來麻煩。」

《世界報》指出，與美國、俄羅斯或以色列不同，德國是ICC成員國之一，並向來對國際組織和法院表示支持；但與此同時，由於對於二戰大屠殺負有責任，執行針對以色列總理和官員的逮捕令一事對於德國來說「非常困難」且「極為敏感」。

歐洲外交關係委員會高級政策研究員安東尼·德沃金向路透社表示，逮捕令一旦簽發，可能會限制內塔尼亞胡和加蘭特的任何出訪計劃，因為ICC所有124個成員國都必須逮捕ICC通緝的嫌疑人。

德沃金說：「如果歐洲國家不遵守逮捕令，那將尤其有害，因為這些國家一直標榜自己是ICC最積極的支持者。歐洲官員不得採取任何行動破壞或譴責ICC的行為，或暗示『民主國家『應凌駕於法律之上，否則將嚴重損害『歐洲支持法治』這一主張的可信度。」