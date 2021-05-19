以巴衝突｜歐盟外長就以巴問題起草聲明　惟匈牙利反對而被否決

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-05-19 07:42

以巴緊張局勢成為國際社會關注焦點，歐盟（EU）外長5月18日就有關問題舉行視像會議，各成員國都呼籲各方停火，但在起草共同聲明上被匈牙利反對而無法形成統一立場。

歐盟的以巴問題外長會議由歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）主持，並起草一份共同聲明。在27個成員國之中，獲26國支持，但在歐盟內與以色列關係密切的匈牙利則否決有關聲明，導致歐盟內無法就巴以局勢立場一致。

博雷利呼籲以巴雙方立即停火，以保護平民和為加沙地帶（Gaza Strip）人道主義通道暢通無阻。他認為需要真正的政治解決方案為以巴地區帶來安全，稱只有這樣才能帶來和平。

他呼籲重啓政治進程，探索衝突各方重新接觸並制定建立互信的措施，為重啓被長期擱置的和平進程開闢道路。

與會的法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）向傳媒表示，由歐盟、聯合國、美國及俄羅斯組成的中東四方調解組織是推動以巴和平進程的正確組織。他強調他們有必要盡快重新促成和平進程，尋找對話途徑。

2021年5月18日，巴勒斯坦大批民眾在西岸城市拉姆安拉（Ramallah）舉行反以色列示威。（AP）

以巴衝突已進入第二周，亦是自2014年以來，以色列與哈馬斯組織（Hamas）之間最激烈的戰鬥。加沙衞生部稱，自5月10日至今，最少有200名巴勒斯坦人死亡，當中包括59名兒童和35名婦女。以色列方面則有至少10名人在火箭襲擊中喪生，包括一名6歲兒童。