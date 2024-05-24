郭文貴被控詐騙洗錢在紐約受審　法官禁止律師提出驅逐出境

2023年3月在美國紐約被捕的郭文貴，被指控通涉嫌電匯欺詐、證券詐騙、銀行詐騙和洗錢，涉案金額超10億美元。針對他的刑事審判5月22日開始進行陪審團選拔，進入審判程序。

據美聯社報道，紐約曼哈頓地區法官託雷斯（Analisa Torres）主導的這場審判預計持續七周。上個月，為了避免郭文貴通過網絡和社交媒體鼓動粉絲抗議，干擾司法程序，法官託雷斯裁定將陪審團部分匿名，在法庭上只通過陪審員編號來提及。

《紐約時報》報道說，如果罪名成立，郭文貴可能面臨數十年的監禁，或可能被驅逐到中國，他在那裏涉嫌強姦、賄賂和欺詐等罪行，已受到通緝。檢察官已在周二要求託雷斯法官禁止郭文貴的辯護律師提出驅逐出境的問題，因為那可能「博取陪審團的同情」。

郭文貴自被逮捕以來，一直被關押在紐約布魯克林的監獄。託雷斯上月拒絕了郭文貴駁回起訴的請求。

2017年10月10日，美國白宮前智囊班農（左）在紐約與郭文貴會面。（圖源：Twitter KwokMiles）

原定於5月22日和郭文貴一同出庭受審的還有其前助理王雁平（Yvette Wang），但在受審之前兩周多的5月3日，王雁平突然主動認罪，承認自己與郭文貴共謀實施電信詐騙和洗錢，檢方對郭的指控可能借此得到加強。法院對王雁平的判決定於9月10日進行。預計王雁平不會出庭作證指控郭文貴。

另據英國廣播公司BBC報道，在郭文貴一案中，特朗普前軍師班農（Steve Bannon）尚未受到相關指控，但在上個月的一份文件中，檢察官稱他為該案的「同謀」，並指出他收到了至少100萬美元的資金，這些資金是郭文貴通過詐騙投資者而獲得。

班農曾是白宮首席戰略師、總統特朗普高級顧問。《每日野獸報》（The Daily Beast）3月份曾報道，二月份提交給聯邦法院的大量檔案顯示，郭文貴向最具影響力人物的銀行賬戶中注入了數百萬美元的不義之財，其中包括前特朗普助手班農 和現任特朗普2024年競選顧問的米勒（Jason Miller）。特朗普任期內，班農的公司在破產前夕收到郭文貴兩家公司共計85萬美元的轉賬。同期，米勒個人從郭文貴處獲得353,269.23美元，他的前公司Jamestown Associates（曾在2016年和2020年為特朗普競選活動提供服務）獲得104,691.25美元。

2018年4月，中國重慶市公安局通報破獲一起偽造國家機關公文案，揭開了郭文貴授意和指使犯罪嫌疑人陳志煜、陳志恆偽造國家機關公文的真相。（圖源：央視視頻截圖）

今年54歲（也有報道說57歲）的郭文貴出生於山東聊城，曾是中國富商，2014年9月因在內地涉嫌行賄詐騙被通緝，逃往加拿大，2017年再因行賄、挪用公款等多項罪名被列入紅色通緝令，逃亡至美國尋求政治庇護。流亡美國的郭文貴，並沒有銷聲匿跡，而是積極頻繁的在美國媒體和社交平台活動，憑藉爆料中共內幕和富商身份迅速成為反共頂流，獲得美國右翼勢力的關注重視，引來時任美國總統特朗普的白宮顧問班農為其站台。郭文貴還與班農合作創建了法治基金會。

2018年開始，郭文貴利用自己的「反共頂流」身份，支持米勒創建社交平台「Gettr」，打造GTV等系列媒體平台，為自己宣傳固粉引流的同時，逐步誘導粉絲投資。後面陸續推出社區共建計劃「喜馬拉雅農場聯盟」、高端會員計劃G CLUBS和加密貨幣平台「喜馬拉雅交易所」等項目計劃向粉絲集資，斂財超10億美元。