菲律賓宣布設海防哨站　距台灣僅約156公里

菲律賓在北部最靠近台灣的小島上設立了一個海警監測站，要更有效地監察周圍經常有中國船隻出現的區域。



菲律賓海岸警衛隊的這個站點設在巴坦群島省（Batanes，又譯巴丹群島）的伊特巴亞特島（Itbayat）上。這個島嶼在呂宋島岸外約250公里，離台灣最南端只有約156公里。

巴坦群島省與台灣最南端距離僅約156公里：

菲國家安全顧問阿諾（Eduardo Año）（5月24日）發聲明說，在伊特巴亞特島設監測站是一項戰略舉措，旨在增強領海意識，並加強呂宋海峽和沿岸的安全。

他說，呂宋海峽頻繁出現懸掛中國國旗的研究或調查船，菲方有必要確保有關地區的和平與航行自由。這個監測站將收集海事數據和情報，以便海岸警衛隊能應對走私、海盜及外國入侵等威脅。

巴坦群島和台灣之間的巴士海峽是連通太平洋與南中國海的重要國際水道。一般也認為，一旦中國大陸對台灣動武，這條航道將很關鍵。

中非關係：圖為2023年6月29日，一架菲律賓空軍黑鷹直升機降落在菲律賓伊特巴亞特島（Itbayat island）。（Reuters）

菲律賓和美國4月22日到5月10日剛舉行了一系列聯合軍事演習，參與的軍人多達1萬6000人，伊特巴亞特島是演習地點之一。

菲海岸警衛隊發言人巴里洛告訴《菲律賓每日詢問者報》，新監測站也會用來協助當局定期檢查伊特巴亞特島的情況。「這個地方非常重要，這是菲律賓的最北端。我們的邊境上漏洞百出，必須監控那裏發生的事情。」

菲律賓與中國近期在南中國海的對峙持續升溫，雙方的一舉一動備受關注。

菲律賓國防部長特奧多羅（Gilbert Teodoro）星期五批評中國最近出台新規，允許中國海警在包括南中國海爭議水域在內的地方扣押涉嫌非法越境的外國人，是一種挑釁。

他在菲海軍紀念日活動上致辭時說，中國此舉不僅違反《聯合國海洋法公約》，也違反《聯合國憲章》。據此憲章，每個國家都不得以武力威脅或使用武力，來侵犯任何國家的領土完整或政治獨立。

圖為2023年7月5日，黃溪連大使在菲律賓國防部會見菲新任國防部長特奧多羅。（中國駐菲律賓使館）

菲外長馬納洛（Enrique Manalo）日前也說，中國的新規沒有法律依據，且受影響的不僅是菲律賓，還包括其他國家，因此他呼籲各國一起反對這個新規。

中國海警局本月15日宣布，從6月15日起實施新規，允許中國海警在包括菲專屬經濟區內的爭議水域，可未經審判而拘留涉嫌非法越境的外國人最多60天。

中國外交部說，新規符合國際通行做法，旨在規範海警機構的行政執法程序，以便更好地維護海上秩序。

本文獲《聯合早報》授權轉載

