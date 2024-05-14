美國不斷拱火　菲律賓也成不了「烏克蘭第二」

中菲南海角力持續，戰線從仁愛礁、黃岩島不斷延伸，美菲日前在南海舉行肩並肩聯合軍演，美菲南海聯合軍演剛結束，中國就在黃岩島海域出招——海警進行常態化訓練，並首度釋出黃岩島空拍畫面。



近一段時期，美國一直拱火中菲，表現在幾個方面：一是美方反覆強調中菲南海之爭適用於「美菲共同防禦條約」。美軍方高官甚至公開揚言，只要菲方在南海有人員傷亡，就可以啟動；二是一方面是積極拉日澳等國為菲律賓壯膽打氣，美日菲三方協議、美日菲澳四方聯合軍演機制化。

美日菲首腦4月於華盛頓舉行三邊會晤，圖左至右為菲律賓總統小馬可斯、美國總統拜登、日本首相岸田文雄。 （REUTERS）

為了證明美國承諾的堅定性，不久前搞了一個美日菲三方領導人會晤，進一步強調了對菲律賓「鐵一般」的支持。隨後就又拉上澳洲等國在南海搞了一個大規模的聯合軍演，甚至於演習中公開擊毀了一船中國造船隻。另一方面在菲律賓部署中程導彈；三是逼着菲方不承認與中國簽署有「私下協議」。最近在有關中國與菲軍方簽署有「私下協議」之事正在發酵，有協議就是不承認，在中方公開明確證據的情況之下也誓死不承認，甚至還威脅要驅逐中國大使。

近年來，美國儘管一直對中國進行戰略打壓，就是不見效果。重要的是，被美國視為印太戰略的重要支點的東盟國家非但拒絕加入反華戰隊，還在加強與中國的合作，而且在不斷取得合作共贏的巨大的成效。

事實上，對於東盟國家，不站隊美國實際上就已經是選擇了中國。而不久前新加坡的一項民調顯示，中國已經成了亞洲地區最具影響力的國家，一直想着主導亞太事務的美國影響力是在不斷減弱。沒有建成「印太版北約」，反而讓中國成為了印太事務的主導者，這是美國絕不可接受的。

美國與菲律賓「肩並肩」演習於4月22日至5月10日舉行。（Reuters）

那麼，問題就來了，美國是否把菲律賓當成「烏克蘭第二」？其實這也多慮了，根本不可能。菲律賓無法與烏克蘭相比。儘管菲律賓人挺多，可菲律賓的軍事實力卻比不了烏克蘭。烏克蘭畢竟還繼承了一些前蘇聯的軍事遺產。重要的是，菲律賓沒有烏克蘭那麼大的戰略縱深，更沒有烏克蘭那麼堅固的軍事堡壘。

還有就是，菲軍的水平恐怕連中國民兵和預備役的軍事素養都達不到，可以說菲軍是不堪一擊。其三，關鍵是，即使美國拉上北約一眾的國家給菲律賓提供武器裝備，也根本運不進去。以上三點就決定了菲律賓根本沒有資格成為「烏克蘭第二」，不管是南海一戰還是全面開戰，根本不可能形成持久戰。

雖然，美國嘴巴上誓言旦旦，但會否真的啟動共同防衛條約為菲律賓而戰？這是不可能的，別看美國此時叫囂着會觸發防衛條約，真的發生交火美軍會立即開溜或不敢靠前。如果美國有心與中國一戰，也用不着強烈要求與中國軍方展開溝通，也用不着把負責任的管控雙邊關係掛在嘴邊了。正是因為近一段時間以來中美兩軍密集的進行了溝通磋商，美國也才敢放肆與菲軍互動和在南海挑釁，中美不戰的底線已經劃定。不管發生什麼變故，不戰是根本。可以肯定的是，美國絕不會為了菲律賓而與中國一戰。

還是那句話，菲律賓上了美國的賊船，想下船可就沒那麼容易了。美國已經付出了太多，菲律賓根本還不起。日前小馬可斯稱菲方無意加劇緊張局勢，但雖然小馬可斯還在猶豫或恐懼，可美國在不斷施壓。接下來如何，就看小馬可斯的選擇了。