咖啡突然被禁輸入中國　危地馬拉：疑涉與台關係

在危地馬拉（Guatemala，又譯瓜地馬拉）總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）和賴清德進行視像會談，以及該國外長參加520就職禮後，中國禁止危地馬拉咖啡及夏威夷果入境。危國與台灣有外交關係。



阿雷瓦洛5月24日在TikTok進行直播答問，猜測中國此舉，或與危地馬拉與台互動有關。他稱，危國與台有「聯繫」，並說：「[危國]可能會與中國發生一些相關的爭端」。

中國外交部發言人汪文斌24日回應法者提問時，沒正面證實他的說法。他指中危沒有外交關係，還不掌握記者所說的情況，但對於阿雷瓦洛的行動，以及危國外長馬丁內斯（Carlos Ramiro Martinez）到台出席「520就職儀式」予以譴責。他稱中方指這是嚴重踐踏一個中國原則，這種局面不利於危地馬拉和中國在包括危輸華產品等方面的合作。

5月20日，賴清德宣誓就職，並於台府內接見「美國出席觀禮特使團」。（台灣總統府提供）

危地馬拉出口業公會（Agexport，暫譯）5月23日稱，中國的客戶和營運商最近數天已通知該國咖啡和夏威夷果生產商和出口商，稱來自危國的貨物將被扣留在中國的港口。Agexport說，這是因為中國現禁止從危地馬拉進口該等產品。