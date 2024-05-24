在野優勢通過擴大台立法院聽證權　議場外湧10萬人包圍抗議

台灣立法院會24日續審國會職權修正相關法案，並於上午再度爆發朝野立委肢體衝突，時至晚間，有關賦予國會聽證權的立法院職權行使法第59-5條在國民黨與民眾黨人數優勢下，以舉手方式二讀通過。民間團體則在立法院外表達訴求，抗議修法方晚間21時稱現場達10萬人。野百合學運世代聯盟宣講時表示，將號召更多民眾表達訴求，反對在野兩黨強推法案。



台灣立法院會5月17日、21日二讀表決通過立法院職權行使法部分條文修正草案；立法院院會24日續審國會職權修正相關法案。

綜合台媒報道，台立法院會24晚間進入審查法案「深水區」，其中有爭議的立法院聽證權，包括第59條之3，聽證會得邀請政府人員及社會上有關係人員出席表達意見與證言。應邀出席人員非有正當理由，不得拒絕出席；第59條之5，無正當理由缺席、拒絕表達意見、拒絕證言、拒絕提供資料者，得經立法院院會決議，處新台幣1萬以上10萬元以下之罰鍰，並得按次處罰；出席聽證會之政府人員為證言時，為虛偽陳述者，依法追訴其刑事責任。出席聽證會之社會上有關係人員為證言時，為虛偽陳述者，得經立法院院會決議，處新台幣2萬元以上20萬元以下之罰鍰。相關法案修正案在晚間接近20時二讀通過。

舉手表決落敗的民進黨，則在議場內以法案未經委員會討論、舉手表決不符合議事程序等為由，不斷高喊「反黑箱，反擴權」，要求調整為點名表決、法案退回重審，但在在野立委人數優勢下，表決盡告失敗。

同時，在立法院議場外，包含經濟民主連合等多個民團自24日上午即在立法院外聚集表達訴求，聲援人潮從下午起陸續增加，到晚間21時左右，主辦單位宣布參與人數達10萬人，人潮已經從台立法院周邊蔓延到監察院周邊。由於集會現場人潮擁擠，傳出有多人因悶熱不舒服而就醫。

野百合學運世代聯盟十餘人今晚也參與立法院外的「反黑箱反擴權」集會，發言代表陳建志點名國民黨，抨擊過去作為威權政黨的國民黨在民主化後的台灣，並未因台灣民眾對轉型正義的寬容而謙卑自省，反而逐漸成為中共在台灣的代言人；陳建志也指責民眾黨未珍惜自己在立法院中的關鍵力量，反而成為呼應國民黨毀憲亂政法案的「侍從角色」。

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野百合學運世代在場外提出3點訴求，包括反對藍白（國民黨、民眾黨）陣營強推法案過程中的黑箱作業：揪出躲在藍白陣營背後的幕後黑手；力抗國會裡毀憲亂政的暗黑勢力。

根據立法院內現場審議情況，由於民進黨團繼續祭出表決戰，議事牛步進行，朝野決議延長開會時間，今日審議預計將開到24日午夜12點。為因應大量民眾集結台立法院周邊，台北市府晚間責令交通局調度共享單車YouBike及巴士，同時，台北捷運公司也將於捷運台北車站、台大醫院站、善導寺站等鄰近捷運站，以加開末班車方式方便集會民眾安全返家。