珠峰意外頻生2死3失蹤　擠塞畫面熱傳　登山客：雪地塌陷有人掉下

珠穆朗瑪峰（簡稱珠峰）接連發生意外，據美媒5月23日報道，多宗意外造成2人死亡、3人失蹤，包括來自英國、肯尼亞等地的登山客。內地傳媒報道，有目擊者看到5月21日發生雪地塌陷，造成有人掉下去。山上出現擠塞情況的畫面在網絡熱傳。



約40歲的英國籍登山客佩特森（Daniel Paterson）與他23歲的尼泊爾籍嚮導謝爾帕（Pastenji Sherpa）5月21日失蹤，據登山公司8K Expeditions表示，2人為一個15人登山團一分子，事發時雪地塌陷，造成2人失蹤。

公司指找到他們活着的機會已變得「不可能」，英國廣播公司（BBC）報道，兩人在約8,849米高的山上位置失蹤，佩特森的伴侶正發起眾籌，希望能把他帶回家。

內地傳媒紅星新聞25日報道，有網友發布影片指，珠峰尼泊爾一側的希拉里台階（Hillary Step）出現擠塞，並稱有人墜崖。

根據目擊者Chris稱，他從南坡攀登珠峰，21日登頂後下山途中在希拉里台階處碰上「塞車」情況，他指雪地發生塌陷，有人掉下懸崖 ，「我的正前方有人掉下去，後來看到有三個人爬上來了，掉下去的地方可能下面就是四五百米的懸崖」。

據尼泊爾媒體報道，5月21日墜落者中有多人已獲救，另有2人仍然失蹤，即佩特森與謝爾帕。

《今日美國》（USA Today）24日報道，在山上發生的另一事件中，5月22日早上，40歲肯尼亞籍登山客基魯伊（Joshua Cheruiyot Kirui）與44歲嚮導那旺（Nawang Sherpa）在約8,848米高的山上失蹤，尼泊爾官員稱，之後尋獲基魯伊的屍體，那旺仍然失蹤。

報道指，根據尼泊爾旅遊局聲明，另一登山客、37歲尼泊爾籍登山客Binod Babu Bastakoti在5月22日死於山上約8,200米的位置。

尼泊爾旅遊官員指，在計入基魯伊與Binod Babu Bastakoti後，本季度珠穆朗瑪峰的死亡人數升至起碼4人。