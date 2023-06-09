兩中國人為救一女「放棄登頂＋貼錢」　解構珠峰這盤大生意

珠峰就像一面鏡子，折射出人性的不同面。



登珠峰從來都不是單純比拼體力和專業，而是需要大量金錢支撐。在海拔8300米處，湖南省登山隊領隊范江濤救下一名女子。

為此，他和隊友謝如祥承諾夏爾巴嚮導，只要將這名女子送回C4營地，就給1萬美元的獎勵，無論生死。幸運的是，女子轉危為安，可她卻只願承擔救援費中的4000美元。

此事一出，引發各方熱議。

【相關圖輯】放棄登頂珠峰夢想只為救回一條人命 2中國登山者：不後悔（點圖了解更多）：

+ 10

在珠峰救人是一件非常艱難的事。一方面，因為環境極其惡劣，一不小心就會賠上自己的性命。另一方面，登珠峰實質上是一場金錢遊戲，一次至少四、五十萬，救人意味着所有投入付諸東流。范江濤的行為，讓我們看到人性閃光的一面，也讓我們窺見登珠峰背後的成本和代價。

冒着生命危險救人

「8000米以上無救援」，是登山界的慣例。這個高度又被稱為「死亡區」，空氣極為稀薄、氣溫極低且地形險惡，冰崩和雪崩隨時可能發生。遇見這名女子時，范江濤的夏爾巴嚮導勸他不要施救，可他在走出20米後，依舊選擇折返回去救人。因為出發不久，他的體力還很足，氧氣和水也消耗不多，於是為女子更換了氧氣、補充了糖和水分。

救援時，范江濤甚至哭起來。此前，他為登頂投入的近50萬元金錢和大量精力，都白費了，任誰也難以割捨。何況，今年是人類首次登頂珠峰70週年，頗有紀念意義。不過，善良戰勝了一切，「都是湖南人，我作為領隊和指揮，陳學斌（貴州登山者，今年5月18日在珠峰遇難）的事我也比較清楚。當時看到是中國人，下意識地還是要了解一下情況。」

可事情的走向，卻出乎他的意料。最終，是他和隊友謝如祥承擔了費用。「救了人，放棄了幾十萬元，放棄了這麼長時間的準備，最後還是我自己出錢。但是我不好多說什麼，但我非常想知道這是為什麼。」

登珠峰為何這麼貴？

范江濤曾透露，為了攀登珠峰，每名隊員要花費約50萬元人民幣，其中自身裝備費、嚮導服務和氧氣費佔據大頭。登珠峰的費用，為何如此高昂呢？錢主要花在了這4個地方。

登山嚮導（8000+美元）

尼泊爾政府規定，所有的外國登山者，都需要配備一個夏爾巴嚮導，他們的工資超過8000美元。多年來，雪巴人數一直生活在海拔3000米到4600米之間的地帶，在高海拔地區的表現比普通人更好。他們會判斷什麼時候該攻頂、什麼時候該下撤，盡量保證遊客在山上的安全。歷史上第一個登頂的兩人小隊裏，就有一個是雪巴人。這是一份拿命換錢的工作，很多雪巴人死在登山的過程中，留給他們家人的只有可怕的回憶。

2014年，16名雪巴人的生命在昆布冰川被奪走，他們一度拒絕繼續登山，整個商業登山季都因此取消。

【相關文章】征服世界最高峰28次 尼泊爾男子再創紀錄獲封「珠穆朗瑪峰之男」（點擊放大瀏覽）：

+ 21

裝備物資（15000+美元）

攀登裝備是最能拉開差距的項目，豐儉由人。食物、高山靴、8000米羽絨服、手套、睡袋、背包等是剛需，一個好的高山靴、羽絨服，價格都在五位數以上。氧氣也是大頭，一瓶氧氣550美元，起碼要5-6瓶才夠用，這次范江濤就給每個隊員配備6個氧氣瓶。除此以外，還需要一個450美元的氧氣面罩和一個450美元的調節器。有數據統計，97%以上的登山者要在氧氣上花近4000美元。

攀登許可（16000-21500美元）

目前，珠峰主要有兩條商業攀登路線，一條是從日喀則出發，從珠穆朗瑪峰北坡登頂，另一條是從尼泊爾盧克拉地區出發的南坡路線。因為北坡需要在岩石上攀爬，難度較大，所以大多數人選擇從南坡攀登。

尼泊爾政府會向每位國外攀登者收取1.1萬美元的許可證費用，還有2500美元申請費、3000美元聯絡費、4000美元垃圾押金、1000美元保險。光這些加起來，就已經21500美元了。雖然申請費和聯絡費可以和團隊成員AA，可依舊不是筆小數目。

今年3-5月，尼泊爾獲得580萬美元的許可費，珠峰收入達到500萬美元。

【延伸閱讀】台灣「登山女神」哭訴攻頂紀錄竟突被除名 曾捲造假及不倫戀風波（點擊放大瀏覽）：

+ 12

交通費用（1500美元左右）

從國內去尼泊爾首都加德滿都交通很方便，成都、昆明、西安、廣州等城市都有直達航班，價格從一千多到幾千不等。以上海為例，直達加德滿都的機票在2000元左右，來回總計約4000元。抵達加德滿都後，還需要轉機到距離珠峰大本營最近的機場盧卡拉，往返機票300到500美元。盧卡拉距離大本營的這段距離，只能徒步。在路上一週時間，沿途食宿預計500美元。畢竟離珠峰愈近，物價愈高。這些費用都是無法節省的，還有些其他零星費用。比如移動網絡，大本營只能用通訊公司的Wifi，10G流量200美元。在去之前，還要進行體能訓練等，也需要金錢支撐。也因此，登珠峰的大多數人，都有極強的「鈔能力」。

在《第三極》一書中，就提到了這一現象：以前登珠峰的人，是年齡在25歲到35歲之間的專業登山者，現在則增加了不少40-60歲的業餘愛好者，他們有足夠的財力去支付龐大的開銷。無獨有偶，有位叫特蕾莎・庫巴卡的數據科學家，專門研究過登上珠穆朗瑪峰的到底都是些什麼人。她發現登珠峰的人數之所以劇增，是受到50多歲男性人口的推動，男性人數是女性的4倍。因為人數激增，去珠峰的費用每年都在水漲船高。

刺激與危險並存 300多人永遠被留在珠峰

這兩年，登珠峰成為一件很時髦的事。這項原本屬於冒險家的遊戲，每年吸引着近10萬名遊客「扎堆」前往。攀登世界之巔，真的變得容易了嗎？答案是否定的，在剛剛過去的春季登山季，有上千人嘗試衝頂珠峰，創下歷史新高。然而根據最新數字，有12人死亡、5人失蹤，尼泊爾旅遊局形容這是「有記載以來最凶險的登山季之一」。

因為疫情，前些年很多人的登頂計劃被擱置，今年終於成行，但沿途危機叢生。從人類攀登珠峰至今，超過300人在這裏遇難，大部份屍體還在失事地點。因為在珠峰處理屍體，實在太難、太花錢了。直升機無法降落，也無法運轉，只能依靠人力。保守估計，把遺體從珠峰搬運下來，至少需要14萬美元，很多家庭無力承擔。因此，一些逝者直接暴露在路邊，成為「彩色路標」。

1996年遇難的「綠靴子」遺體，一直是東北山脊上的著名地標，遇到他就代表你已經身處8500米。還有一名「睡美人」，是第一位沒有借助氧氣成功登頂的美國女性，在下山途中因為低溫和缺氧喪命。有的屍體無法辨認，只能靠穿着命名，比如一具被稱為「牛仔褲」的女子，死於1979年，距今44年了。

登珠峰如此花錢，又如此危險，人們為何依舊樂此不疲地前去呢？登山家托馬斯・霍恩賓給出了自己的答案：「在那些伴隨人成長的異想天開的夢想中，攀登珠峰便是其中之一。我敢保證，珠峰夢絕非我所獨有。它是世界的最高點，難以逾越，是許多男孩和男人們追求、嚮往的目標。」

人類可以為夢想付出很多，但還是要衡量自身情況，理性攀登。