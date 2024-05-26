中韓商定重啟自貿協議第2階段談判　新設外交安全對話機制6月開會

韓媒5月26日稱韓國總統尹錫26日在首爾龍山總統府與訪韓的中國國務院總理李強會談。韓聯社26中韓商議班定重啟自貿協議第2階段談判，以及新設外交安全對話機制，6月首次開會。



韓聯社26日引述尹錫悅在會面中表示，為發展中韓雙邊關係並實現國際社會和平與繁榮，兩國應緊密合作。李強告訴尹錫悅說，兩國應反對將經貿問題轉化為政治或安全問題。

尹錫悅說，近來兩國在諸多領域重啟部長級對話，地方政府之間的交流也非常活躍，希望兩國今後繼續深化交流與合作，相互尊重，追求共同利益。

他還表示，不可否認的是，韓中兩國在國際社會上共同面臨着挑戰課題，受俄烏戰爭、以哈衝突持續的影響，全世界經濟的不確定性也在加劇。

尹錫悅說，過去30多年來，韓中兩國共同克服眾多難關，為彼此的發展做出貢獻，希望在當前的全球多重危機下，兩國仍能夠繼續加強合作。

2024年5月26日星期日，韓國總統尹錫悅（左三）在韓國首爾總統府與中國總理李強（右二）舉行會議。（Ahn Young-joon/Pool via REUTERS）

李強回應他稱，中韓兩國一直堅持通過相互尊重、平等對話和真誠溝通，不斷深化友好和互信。中方希望與韓方一道努力，成為彼此可靠的好鄰居，成為支持彼此獲得成功的夥伴。他說，回顧中韓建交30多年的歷史，兩國關係取得快速發展，尤其是在經貿方面取得豐碩成果，給兩國人民帶來巨大利益。中韓堅持開放包容，求同存異，保持着良好的合作氛圍，促進兩國共同發展和繁榮。希望兩國能一道長久珍惜並堅持這所有的寶貴經驗。

李強還表示，今年是中韓日合作機制成立25周年。中方支持韓方作為輪值主席國主持召開第九次中韓日領導人會議。希望三方能在此次會議上取得積極成果，為三國合作和區域發展做出應有的貢獻。

這是中國總理自2015年以後時隔9年再次訪韓。尹錫悅和李強2023年9月藉出席在印尼雅加達舉行的東盟峰會之機，進行場邊會晤。