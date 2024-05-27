疑似夜遊人日本京都八坂神社「瘋狂搖鈴」影片流出　新規祭出阻攔

日本網絡流傳疑似外國遊客在日本京都八坂神社嬉戲玩鬧、故意猛力搖晃鈴繩的影片。八坂神社總本社5月25日宣布，每日下午5時至隔日清晨6時將把本殿的搖鈴繩收起來。



八坂神社總本社網站25日發聲明指，考慮到參拜者的安全，會在下午5點左右至翌日早上6點左右把御本殿的搖鈴繩收起來。這段時間內，參訪者可進行一般參拜，但無法搖鈴參拜。

有日本網民5月23日在社交媒體X上發片稱，一群外國遊客晚上到八坂神社參拜時，拿搖鈴繩撞向本殿的木柵欄，她上前阻止後反而遭到謾罵。

人們可從影片見，網民上前理論，一名外國男子則用日語與英語反駁。此外也有網民也分享外國旅客過去在八坂神社瘋狂搖鈴的影片。

八坂神社負責人接受《日刊體育》採訪時稱，已知悉影片事件，但還無法證實相關細節。而近年因為參拜者劇烈搖晃，搖鈴損壞情況確實增加不少，日間職員尚能夠提醒參拜者，來到晚上他們實在無能為力。

京都八坂神社是歷史悠久的知名景點，是全日本約2300座「八坂神社」的總社。日本三大祭典之一的「祇園祭」也是在此舉行。本殿於2020年被指定為日本國寶，多棟建築也被指定為日本重要文化財。