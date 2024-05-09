東京居酒屋貼「只能說日文」趕遊客惹議　店長：外國人久坐消費低

疫情趨緩加上日幣貶值，讓許多外國觀光客紛紛湧入日本。然而不是所有的日本業者，都歡迎觀光客的到來。



一間日本居酒屋「Kadoya（かどや）」，就在店內張貼「Japanese language only」的告示，疑似拒絕外國顧客的行為，引發一陣討論。

【懶人包】東京居酒屋「毒舌老闆」拒做外國遊客生意惹議：到日本就該講日文（點圖放大瀏覽）：

+ 16

根據日本媒體「マネーポストWEB」報道，這間店的店長在上個月20日，就曾公開抱怨有一對白人情侶入店後，店長立刻告知他們這裡只能用日文溝通。雖然白人情侶問了「no english menu?」，但店長依然用日文回答「沒有」。

他認為自己如果去英國，也會想辦法用英文溝通，因此如果外國人要來他的店，也得使用日文，不然就帶翻譯一起來。

這番言論引起了正反兩極的意見，有些人認為「這樣做也沒什麼錯」、「日本去國外都要學刀叉禮儀，但沒看過幾個外國人來日本學筷子用法的」、「這本來就是互相的權力」、「這種店通常都比會提供英文的好吃」。

但也有人認為「應該可以更寬容一點」、「用手機翻譯app也不行嗎」、「你說去英國就會說英文，那其他國家呢？西班牙跟印度語你也會說嗎？」。

【延伸閱讀】日本旅遊注意！有遊客入餐廳一講英文即被趕 老闆兩度怒喝呢個字（點圖放大瀏覽）：

+ 23

店長指稱，他自己其實因為留學和廚師工作，在歐美生活過3年，有一定程度的英語能力，並非外界揣測的不會英文。

但是無論是人還是翻譯軟體，都很難解釋一些料理眉角，像是「韭菜炒蛋」或「燉煮河豚」等等。他不是完全拒絕外國客人，而是希望來的人要搞得懂狀況。

另外他也提到，剛開店時，本來還有接待外國人，但他發現有很多外國遊客，餐點消費只有日本客人的一半到三成左右，而且在店內滯留的時間也比較久。

由於店面走薄利多銷路線，因此無法承受這樣的消費模式，才會漸漸拒絕不懂日文的外國觀光客。

【延伸閱讀】原來日本購物可以講價？網民分享成功故事 Dyson吸塵機都有得平（點圖放大瀏覽）：

+ 19

延伸閱讀：

以為開玩笑…爸爸上廁所託人顧小孩 新同事竟將1歲嬰扔進蝦池

哪種行李箱用得久？資深空姐曝3類型NG：硬殼反而更易破損

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】