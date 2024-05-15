日本旅行｜東京放題陰陽餐牌　多收外國人55元　想慳錢有通關密碼

日圓貶值令不少人覺得遊日「更抵玩」，不少人也趁機品嚐海鮮或高級料理等較昂貴的美食。日本有一些餐廳採助「陰陽餐牌」，向外國遊客收取較高的費用，他們對此也有不同的看法。



朝日電視台5月10日稱，澀谷5月有一間海鮮放題餐廳開幕，供應日本出產的红雪蟹、生蠔、三文魚子等60種海產。

餐廳距離澀谷車站僅3分鐘步程，因此不少人受到吸引並光顧。

有人留意到一點，餐廳對日本居民與外國旅客採取兩套不同的收費，日本居民吃90分鐘海鮮放題的價錢是6578日圓（約329.9港元），外國旅客則須多付1100日圓（約55港元）。

餐廳老闆米滿尚悟回應稱，因他們服務顧客需要時間，而且很多人吃得很浪費，所以就外國人收取較多的費用。

他說，有些外國人不知怎麼吃海鮮，也不知它是用什麼製成的。他們必須仔細看菜牌，餐廳方面也必須向他們解釋，因此客戶服務成本是不可避免的。

他舉例說，例如他們點了蠑螺，卻只吃了肝臟部份，留下整塊螺肉沒吃。

餐廳方面稱，由於他們檢視包括護照在內的身分證明文件需時，若旅客會說日語，收費將與日本居民一樣。

圖為2022年9月23日路透社拍攝的設計圖片，相中可見日圓和美元紙幣。（Reuters）

人們對於餐廳的做法有不同的看法。來自法國的遊客說，對於他們付得比日本居民多表示不解，認為這樣沒道理：「如價差很小，我會接受，但如果差距太大，我就會懷疑。」

來自墨西哥的旅客表示理解：「如旅遊業是日本的主要收入來源，我認為只要價格合理就沒有問題。」

一名20多歲的日本人說，如這樣對日本經濟增長有幫助，這也是好事。

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