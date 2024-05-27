中日韓領導人峰會在韓國召開　擬同意重啟自由貿易協定談判

共同社報道，日中韓三國首腦5月27日上午在韓國首爾開始會談。據日本政府相關人士透露，日中韓首腦在27日的會談中，擬同意重啟三國自由貿易協定（FTA）締約談判。李強表示，三方需真誠對話，推進全球多極化，反對搞陣營對抗。



尹錫悅27日就朝鮮向日本政府通報衛星發射計劃一事表示，若朝鮮不顧國際社會警告強行發射衛星，國際社會應予以堅決應對。

中國國務院總理李強、日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅27日在韓國首爾舉行會談，這是時隔近4年半後中日韓領導人再次舉行會談。尹錫悅26日向到訪的中日領導人表示，希望三國能以此次韓中日領導人會議為契機，每年定期舉行會面並保持溝通合作。

根據韓國國家安保室第一次長金泰孝介紹，三國領導人將就六大領域探討合作方案，這六大領域包括促進人員往來、攜手應對氣候變化實現可持續發展、推動經貿合作發展、解決衛生和人口老齡化問題、推動科學技術數碼化轉型、解決災難和安全問題。三國領導人亦會就三國合作範圍擴大至印太及全球層面的方案進行交流。三人在會談後亦會出席中日韓工商峰會並發表演講。

▼中國國務院總理李強5月26日專機抵達韓國，請點擊放大觀看現場圖片：

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李強5月26日抵達首爾，並先後與尹錫悅、岸田文雄，以及三星集團會長李在鎔進行會面。而尹錫悅晚上就為李強和岸田文雄舉行歡迎晚宴。韓國總統室表示，晚宴中推出了展覽和表演，重點展現了三國交流和團結。

▼中國國務院總理李強5月26日展開訪韓行程，與韓國總統尹錫悅舉行會議，請點擊放大觀看現場圖片：

▼中國國務院總理李強5月26日展開訪韓行程，與日本首相岸田文雄舉行會議，請點擊放大觀看現場圖片：